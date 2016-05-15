Susan Sarandon: “No tengo nada bueno que decir” de Woody Allen

“Creo que abusó sexualmente de un niño y no creo que eso esté bien”, dijo hoy la actriz durante un foro organizado por la revista Variety y el consorcio francés del lujo Kering en el marco del programa “Women in Motion”, que se celebra en paralelo y en colaboración con el Festival de Cannes.

Sarandon participó hoy con Geena Davis en una charla, ya que las dos actrices -que protagonizaron en 1991 la inolvidable Thelma y Louise - son las elegidas en esta segunda edición del programa para recibir el Premio Women in Motion por “su contribución ejemplar a la industria del cine y a la causa de las mujeres”.

La protagonista de Atlantic City o Dead Man Walking agregó: “No quiero entrar más en ese tema”.

Allen inauguró el miércoles el Festival de Cannes con su película Café Society en el mismo día que su hijo Ronan Farrow -el único biológico que tuvo de su unión con Mia Farrow- volvía a atacarle en público por supuestamente abusar de su hermana, unos hechos que están prescritos y por los que nunca se juzgó al cineasta.

