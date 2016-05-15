Gente
15 de mayo de 2016 - 01:05

Susan Sarandon: “No tengo nada bueno que decir” de Woody Allen

CANNES. La actriz estadounidense Susan Sarandon criticó hoy duramente a Woody Allen por los supuestos abusos que el realizador cometió sobre su hija adoptiva Dylan cuando esta era una niña. “No tengo nada bueno que decir de él”, afirmó.

Por EFE

“Creo que abusó sexualmente de un niño y no creo que eso esté bien”, dijo hoy la actriz durante un foro organizado por la revista Variety y el consorcio francés del lujo Kering en el marco del programa “Women in Motion”, que se celebra en paralelo y en colaboración con el Festival de Cannes.

Sarandon participó hoy con Geena Davis en una charla, ya que las dos actrices -que protagonizaron en 1991 la inolvidable Thelma y Louise - son las elegidas en esta segunda edición del programa para recibir el Premio Women in Motion por “su contribución ejemplar a la industria del cine y a la causa de las mujeres”.

La protagonista de Atlantic City o Dead Man Walking agregó: “No quiero entrar más en ese tema”.

Allen inauguró el miércoles el Festival de Cannes con su película Café Society en el mismo día que su hijo Ronan Farrow -el único biológico que tuvo de su unión con Mia Farrow- volvía a atacarle en público por supuestamente abusar de su hermana, unos hechos que están prescritos y por los que nunca se juzgó al cineasta.

