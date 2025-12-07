Clima
07 de diciembre de 2025 - 15:19

Meteorología: núcleos de tormenta amenazan a 12 departamentos de Paraguay

Pedro González

Gran parte del país está en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” que, según meteorólogos, podrían registrarse durante las próximas horas de la tarde.

Poco antes de las 15:00 de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta por la posibilidad de que lluvias y tormentas importantes se produzcan en las próximas horas en la mayor parte del territorio paraguayo.

“Núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el área de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual, durante la tarde de hoy”, indica el aviso.

El boletín anuncia lluvias y tormentas eléctricas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes” y no descarta la ocasional caída de granizo.

La alerta está dirigida a los departamentos de Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, el norte de Alto Paraguay y el centro y sur de Boquerón.

Lluvias y tormentas seguirán mañana

Lluvias persistirán en Caacupé y otras zonas del territorio nacional.

No se descarta que también se produzcan hoy lluvias y ocasionales tormentas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían el lunes en la mayor parte del país, incluyendo a la capital y al departamento de Cordillera, al que decenas de miles de personas viajan hoy para la celebración del día de la Virgen de Caacupé, que se conmemora mañana.