Meteorología: núcleos de tormenta amenazan a 12 departamentos de Paraguay

Poco antes de las 15:00 de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta por la posibilidad de que lluvias y tormentas importantes se produzcan en las próximas horas en la mayor parte del territorio paraguayo.

“Núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el área de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual, durante la tarde de hoy”, indica el aviso.

El boletín anuncia lluvias y tormentas eléctricas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes” y no descarta la ocasional caída de granizo.

Lea más: Pronostican aumento de probabilidad de lluvias en el Este

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La alerta está dirigida a los departamentos de Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, el norte de Alto Paraguay y el centro y sur de Boquerón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lluvias y tormentas seguirán mañana

No se descarta que también se produzcan hoy lluvias y ocasionales tormentas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

Lea más: Anuncian tormentas con vientos de hasta 100 km/h para este lunes

Las precipitaciones y tormentas continuarían el lunes en la mayor parte del país, incluyendo a la capital y al departamento de Cordillera, al que decenas de miles de personas viajan hoy para la celebración del día de la Virgen de Caacupé, que se conmemora mañana.