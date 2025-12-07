Rachid revela nombres de supuestos dueños de carga récord de marihuana

Los supuestos responsables del convoy narco que transportaba una carga récord de 88 toneladas de marihuana prensada son Benicio Silva, de 41 años, alias Silva Hu, y Carlos Miguel González Aguilera, de 29 años, alias Carlitos.

Silva Hu es un policía retirado que ya había sido capturado por narcotráfico, primero en 2009, cuando aún estaba en servicio activo, y luego en 2022, tras permanecer prófugo seis años.

En 2024, luego de ser favorecido por la justicia paraguaya, sobrevivió a un atentado ordenado por su enemigo número uno, Felipe Santiago Acosta Riveros, de 43 años, alias Macho, quien a la vez es el criminal más buscado del Paraguay.

El otro sospechoso de este cargamento récord que fue capturado el martes de noche en la operación Umbral, Carlitos, es el hermano mayor de Sergio Daniel González Aguilera, de 25 años, quien fue abatido en dicho procedimiento al enfrentarse contra los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y los militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

El fiscal de la causa, Abelino Bareiro Aguirre, de la unidad de Narcotráfico de Saltos del Guairá, también ya había admitido que los propios agentes especiales de la Senad le dijeron de manera extraoficial que Silva Hu y Cartlitos son los dueños de la droga, o al menos los responsables de hacer llegar la carga hasta la frontera.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público aclaró que aún no le presentaron un informe escrito como para emitir las órdenes de detención en contra de ambos.

Al mercado de Brasil

La colosal carga de marihuana era movida esa noche del 2 de diciembre en una caravana conformada por 3 camiones (uno de ellos doble eje), 14 camionetas y 2 automóviles.

El convoy fue interceptado por los uniformados en la zona del kilómetro 2 de la ciudad de Saltos del Guairá, la capital del departamento de Canindeyú.

La intención de los traficantes era llegar a un puerto clandestino a orillas del río Paraná para hacer cruzar la marihuana a Brasil.

Tras el tiroteo, los intervinientes informaron la detención de a Andrés Medina Brítez, de 34 años, y Mauro Zarza Suárez, de 20 años, quienes serían fusileros de la banda de narcos; Arnaldo Andrés Giménez Barreto, de 25 años; quien habría sido uno de los choferes de la caravana de traficantes; Héctor Valentín Martínez Marín, de 30 años, e Idalina Samaniego Bernal, de 24 años, quienes habrían intentado rescatar a los primeros capturados.

El podio de incautaciones

Las 88 toneladas de marihuana prensada incautadas el 2 de diciembre de 2025 por la Senad en la operación Umbral en Saltos del Guairá es el nuevo récord en Paraguay.

La marca anterior era de 57 toneladas requisadas el 23 de diciembre de 2024 también por la Senad en la operación Marangatu en Nueva Esperanza.

La tercera es 35 toneladas confiscadas 23 de julio de 2021 por el CODI en una operación sin nombre en San Alfredo.