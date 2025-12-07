Cinco departamentos están en zona de tormentas para esta tarde

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y e incluso la probabilidad de caída de granizos son los fenómenos que se esperan para este domingo, según la DMH.

Asimismo, aseguran que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el territorio nacional con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual para esta tarde.

La zona de cobertura corresponde al norte y este de la región Oriental, al igual que el norte de la Occidental.

Departamentos afectados:

Concepción. San Pedro. Amambay. Canindeyú. Norte de Alto Paraguay.

