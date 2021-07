“Para ser ‘cool’ no es necesario dar la espalda a nuestras tradiciones ni al guaraní”

“Un experimento fallido envía a un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción a un lugar donde están a punto de averiguar si los mitos de las bestias conocidas como ‘Las siete cabrillas’ son algo más que solo cuentos de terror”, dice la sinopsis de la nueva obra de Walls.

El autor mencionó a ABC Color que desde niño siempre le aterraron las historias sobre las criaturas conocidas como “las siete cabrillas”, pero “sobre todo los relatos del Luisón”. No obstante, a medida que fue creciendo estas historias “iban perdiendo vigor”. Por ello “este libro es el intento de rescatar esas tradiciones, esos mitos que tanto me atemorizaron de niño, pero de una manera diferente a la que conocemos, porque libros sobre estos mitos hay cientos pero todos son iguales, con la misma trillada historia de siempre”, declaró.

Movido por ese pensamiento, Walls se propusto a fusionar “nuestros mitos e idioma guaraní con protagonistas jóvenes de nuestra época”. Expresó que los protagonistas son “jóvenes comunes, estudiantes de la universidad”, cuyas vidas “cambian totalmente al verse involucrados con estas criaturas que hasta ahora solo existían en los cuentos de nuestras abuelas, pero que sin embargo eran muy reales”.

De eso se trata el libro, añadió, de “fusionar lo mejor de nuestro tiempo: nuestros jóvenes alegres, estudiosos, útiles a la sociedad” con “lo mejor nuestro pasado, nuestros mitos y nuestro idioma guaraní” para “demostrar a la juventud que para ser ‘cool’ no es necesario dar la espalda a nuestras tradiciones ni a nuestro idioma guaraní”. Asimismo, subrayó que en la obra “los diálogos entre los aborígenes y los jóvenes se desarrollan en su totalidad en guaraní”.

Acerca de la necesidad que lo llevó a trabajar en este libro, pensó que “nuestra tradición es extremadamente rica, no tenemos nada que envidiar a las mitologías extranjeras como las nórdicas o griegas que están tan difundidas. Sin embargo, ya no hay interés en lo nuestro justamente porque no se da un enfoque moderno o diferente a estos relatos y los jóvenes han perdido el interés. Sin embargo con este libro leen algo nuevo, porque la juventud de hoy lee pero es extremadamente selectiva; buscan libros donde jóvenes como ellos son los protagonistas, libros como ‘Los juegos del hambre’ o ‘Crepúsculo’ que basan su éxito en eso”, observó.

Por ello, reafirmó que “debemos hacer todo para rescatar esas tradiciones y, justamente, nuestra juventud es el camino, pero hay que dar a esa juventud lo que pide para generar no solo su interés sino también su curiosidad”.

Finalmente, señaló que “Mitos” es “solo el inicio, una puerta de entrada hacia todos los demás mitos y leyendas del Paraguay”. Explicó que en este libro se enfocó en loas más conocidos y temidos, “pero todavía hay un largo trecho que transitar”.

El libro se encuentra disponible en formato físico en las librerías de El Lector. También se puede conseguir escribiendo al (0971) 979675 o (0992) 209608. Además se encuentran disponibles en Amazon con otros tres libros de su autoría.