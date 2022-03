Christian Kent invita a descubrir el universo de su obra “Ave lira”

“El sentido de la obra se inspira en la particular naturaleza de un pájaro llamado ave lira, que habita en la selva y tiene la sorprendente capacidad de imitar casi cualquier sonido que oiga en el entorno, a la vez que carece de una entonación propia”, explica el autor.

Lea más: Fallece el escritor mexicano Álvaro Uribe a los 68 años

En esta nuevo libro, Kent reúne “trece cuentos breves, enmarcados en la cultura universal” y que son “representativos de la poética que el escritor paraguayo viene ensayando a lo largo de su obra anterior y tiene que ver con el juego de la imaginación, la falsificación de la biblioteca y la posibilidad de la metáfora”, menciona el comunicado que anuncia el lanzamiento.

La nota expresa también que “las ocasiones de asombro y conmoción (en el mejor de los sentidos del término) son frecuentes en ‘Ave lira’. Sus historias, minuciosa y delicadamente narradas desde una voz poética de amplísimo registro, evidencian un profuso placer de contar, de lograr —como escribiera algún poeta— que sucedan otra vez, en nosotros. Y suceden. Suceden de manera luminosa, exuberante a ratos, siempre exquisita. La relectura es siempre el mayor halago que pueda hacerse a una obra y a su autor. Ave lira no solo soporta varias de ellas, sino que las solicita, seductoramente. El lector encontrará muy pronto que es irresistible volver a ellas, una y otra vez”.

Acerca del libro, puede leerse en la contraportada: “Breves y sonoros párrafos simulan las voces de Darío, de Papini, del Génesis, de Maeterlink, de Basho, de Tennyson, de Gogol. En esta floresta de símbolos, el oído agudo descubre que, tras los velos de la imitación, una nota suspicaz hace lo posible por no mostrar lo propio. Quizá fracase y descubramos que el ruiseñor no es ruiseñor, que el mirlo no es tal, que detrás de todas las plumas hay un solo pájaro y un mismo trinar”.

Lea más: Personas y hechos del Quijote son reales: sabemos quién informaba a Cervantes

Cabe resaltar que este libro es publicado por la editorial Medusa (www.medusaeditores.com), un sello mexicano independiente dirigido por el poeta y editor Édgar Trevizo, que suma a su catálogo por primera vez una obra de un escritor paraguayo. Será distribuido tanto en México como en Paraguay, y en cientos de librerías virtuales de EEUU, Europa y Latinoamérica en formatos físico y digital.

Sobre el autor

Christian Kent nación en Asunción en 1983. Es autor de cuentos, fábulas y poemas. Algunas de sus publicaciones son Lieutenant (La Calle Passy Ediciones, 2011); Cuatro Cuentos (Okára Japu, 2014); El rey del planeta rojo (Arandura, 2015); Fábulas (Libros del perro negro, 2016), que tuvo una mención honorífica en el Premio Municipal de Literatura; y Apócriphos (Arandura, 2017). Es director editorial de Editorial Dos Maletas y colabora de manera independiente con diferentes medios.