José Zanardini: “Si fuese por el papa la mujer ya podría ordenarse y los curas podrían casarse”

Este libro, que será presentado hoy por Deisy Amarilla y Bernardo Neri Farina, “es la continuación de la anterior novela”, donde quedaron “cabos sueltos y varios lectores me dijeron que tenía que continuar para saber qué pasó”, reconoció con alegría Zanardini en conversación con ABC Color.

Recordemos que en “Entre la selva y el Vaticano”, el autor presentó al personaje de Raúl, quien cuenta la historia. Él es un sacerdote que trata de ser un testigo neutral de los hechos que va conociendo en esta tierra tan diferente a la suya, Canadá.

En esta nueva obra, tres jóvenes: Samara, Lara y Neymar, se aventuran en los intricados y riesgosos laberintos de la mafia brasileña y paraguaya para desarticular planes perversos. Sus búsquedas los llevan a las florestas paraguayas y a la selva amazónica, sorteando peligros y decepciones, con el objeto de encontrar vivos o muertos a los protagonistas de la novela anterior: el sacerdote Raúl y María Antonia.

Reflexiones necesarias

“Este libro se pude enmarcar dentro del estilo de la ficción socio-histórica; es de una lectura ágil y atrapante, donde el mundo juvenil revela un valiente interés por la justicia social”, contó Zanardini.

Asimismo, aseguró que toca temas “polémicos” y que “van a mover el avispero”, ya que plantea desde el matrimonio para los sacerdotes hasta el hecho de que existan “mujeres curas”. “Además por cómo termina me van a matar los obispos”, dijo entre risas el escritor.

No obstante, aseguró que si bien los temas los aborda desde la ficción, sí son cosas que el desea que sucedan. “Lo del matrimonio de los curas o que las mujeres se puedan ordenar como curas son temas que se tienen que debatir; yo digo que en pocos años ya se va a poder”, observó.

“Son temas que yo tengo adentro como cura. Vivo las contradicciones en mi iglesia del siglo pasado con los problemas del siglo actual. No puedo abiertamente decir lo que pienso entonces lo canalizo a través de una ficción. Por este libro no se van a inmutar pero solo me van a criticar a mí”, remarcó.

Asimismo, pensó en la figura del Papa Francisco, quien tiene un “entorno conservador”. “Él no es libre de hacer lo que quiere. Si fuese por el papa la mujer ya podría ordenarse y los curas podrían casarse. Pero tiene toda esa oposición que es la curia romana”, lamentó.

Todo esto él plantea en este libro que espera pueda llegar a todos los lectores, gracias a Intercontinental Editora. Definitivamente esta obra “es una provocación por parte de los lectores, ya que se retoma con el personaje principal del libro anterior con nuevos personajes y lo lindo es que hay jóvenes preocupados por lo que sucede en el mundo”, planteó.