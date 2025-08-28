Cómics de Roberto Goiriz y Robin Wood se presentan en Punto Divertido

El acto de presentación de estos materiales, que serán lanzados con una promoción especial, será a las 19:00 y promete reunir a autores y seguidores de la historieta y narrativa gráfica. Será en el espacio Punto Divertido (México c/ República de Colombia).

Roberto Goiriz presentará “Dibujos secretos del Paraguay”, un material que ofrecerá un viaje por los rincones ocultos de la historia nacional, donde anécdotas, descripciones y trozos de vida se convierten en memoria y legado compartido.

El caricaturista y publicista también presentará dos materiales realizados en forma conjunta con el recordado guionista Robin Wood.

En “Hiras, hijo de Nippur: Oona” presentará una historia enmarcada en la saga de Hiras, arquero hijo de arquero hijo de Nippur y de la reina de las Amazonas, que en esta entrega enfrenta intrigas y conspiraciones al encontrarse con su media hermana Oona.

“Warrior M- Tía Dolly”, por su parte, seguirá a un antihéroe en un futuro devastado por la contaminación, que se enfrenta a la reina del crimen en un relato intenso y sorprendente.

La presentación de estos materiales estará a cargo del propio Goiriz junto a Andrés Colmán Gutiérrez y Aníbal Saucedo Rodas, director del Centro Cultural de la República El Cabildo.

Solo durante este acto, los asistentes podrán acceder a la promoción: adquirir las tres obras al precio de dos. Cada ejemplar tendrá un costo de Gs. 50.000, pero el pack completo podrá adquirirse por Gs. 100.000.

Las ediciones fueron posibles gracias al apoyo del CCR El Cabildo, dependiente del Congreso Nacional, y la Asociación Guitarras del Corazón.