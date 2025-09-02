Literatura

“Leer es Esperanza”: Arranca la XXI Libroferia Encarnación

El mayor evento cultural del interior del país, la Libroferia Encarnación, llenará la ciudad con más de 100 actos multidisciplinarios en su 21.ª edición. El evento busca conectar al público ávido de literatura y cultura con autores, libros y experiencias inolvidables. Este año, la actividad adopta el lema “Leer es Esperanza”.

Por Sergio González
02 de septiembre de 2025 - 07:43
Libroferia Encarnación
Libroferia Encarnación iniciará su edición 21ª este martes.Gentileza

La Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) inicia hoy la 21.ª edición de la Libroferia Encarnación, bajo el lema “Leer es Esperanza”, que tendrá lugar hasta el domingo 7 de septiembre en el Campus Urbano de la UNAE, con acceso libre y gratuito para toda la ciudadanía.

El acto inaugural se desarrollará a las 18:00, mientras que la apertura de la feria de libros será a partir de las 13:00. Todas las jornadas cerrarán a las 22:00, pero, a partir del miércoles, abrirán a las 8:00, con acceso libre y gratuito al público.

El programa oficial confirma la presencia de destacados escritores paraguayos como Feliciano Acosta, Milia Gayoso Manzur, Javier Viveros, Bernardo Neri Farina, Ana Barreto, Mirta Roa y Andrés Colmán Gutiérrez.

Libroferia Encarnación
Libroferia Encarnación moviliza a miles de lectores cada año desde el 2005.

Con una programación diversa, esta edición reafirma a la Libroferia Encarnación como uno de los eventos culturales más importantes de Paraguay, fomentando la lectura y el encuentro entre autores y lectores.

Cada año, la Libroferia Encarnación atrae a más de 20.000 personas y los proyectos de animación lectora han involucrado a más de 1.500 lectores infantojuveniles.

Libroferia 2025

Durante la semana, la feria ofrecerá presentaciones de libros, talleres, conferencias, teatro y música. Entre los momentos destacados se encuentra la participación de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, que presentará obras de Fernando Pistilli y Francisco Pérez Maricevich, así como la tradicional Noche Jurídica, con paneles sobre derechos de autor y procesos constitucionales.

Libroferia Encarnación
Libroferia Encarnación.

El jueves, el público podrá disfrutar de propuestas internacionales con la escritora chilena Tamara Maldonado y actividades dedicadas a la literatura bilingüe. El viernes tendrá lugar la Noche Empresarial, con expertos de Paraguay, Argentina y Brasil, y un homenaje al periodista y escritor Alfredo Seiferheld.

También se realizará la trasmisión del partido Paraguay vs Ecuador, a esperas del festejo por la posible clasificación al Mundial Norteamérica 2026.

El fin de semana estará cargado de actividades familiares. El sábado 6 sobresalen la X Jornada de Comunicación y Divulgación Científica, reconocimientos a jóvenes escritores, espectáculos infantiles y la “Noche de las Culturas”, que reunirá gastronomía y música de colectividades inmigrantes.

El domingo 7, último día, se celebrará el Fan Festival Tiempo Extra 11, con concursos de cómic, cosplay y trivias, además de múltiples presentaciones de escritores de Paraguay y Argentina. La feria cerrará con un gran festival artístico encabezado por la Orquesta Juvenil de Encarnación y la Brian Gross Band.

