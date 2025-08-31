El carnaval se despide de Encarnación hasta la próxima edición en el 2026

La noche encarnacena vibró durante seis noches con el Carnaval de Invierno, en el marco de la agenda del Mundial de Rally.

Este sábado se celebró la última noche en el Taller de la Réplica de la Estación de Ferrocarril, sitio ubicado sobre la avenida Costanera República del Paraguay, en Encarnación.

Se trató de una atracción única a nivel continental que presentó una comparsa unificada en formato Teatro Revista, permitiendo a locales y extranjeros deleitarse con la magia, brillo y belleza de los corsos encarnacenos.

Aproximadamente 400 personas por noche llegaron de toda Sudamérica, Estados Unidos y numerosos países de Europa, mezclándose en un solo público que disfrutó tanto del show como del servicio de comidas y bebidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estamos haciendo historia gracias al acompañamiento de todos ustedes: espectadores, fanáticos del carnaval, figuras, batucada, talleristas y a nuestras reinas”, expresó el presidente del Club de Clubes, Eduardo Florentín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Mundial de Rally: presente y legado en Itapúa al término de la gran fiesta internacional

Turismo y Carnaval

El Carnaval de Encarnación recibió este año la “Marca País” por su gran aporte al turismo y la economía del país, y sigue comprobando que es parte fundamental en el fomento del turismo con su participación en el WRC Rally Mundial del Paraguay 2025, especialmente en la largada simbólica el viernes 29 de agosto.

Por petición de los organizadores del Mundial de Rally, se celebrará una última edición especial del Carnaval de Invierno para festejar el fin exitoso del evento internacional. Esta puesta especial se desarrollará la noche del domingo 31 de agosto.