Libroferia continúa cautivando lectores, ahora en Colonias Unidas

Con el cierre de la Libroferia Encarnación, que terminó este pasado domingo, ayer arrancó en Hohenau la sexta Libroferia Colonias Unidas. Serán tres días de actividades culturales, artísticas y exposición de libros.

Se desarrolla en el Centro Cultural Edwin Krug. Es organizada por la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE), en la sede Hohenau, en conjunto con la Municipalidad. El evento cultural, abierto de 9:00 a 20:00, es de acceso libre y gratuito.

Contará con exposición de escritores, conferencias, presentaciones de libros y música en vivo. La segunda jornada abrió con la presentación de proyectos de lectura y una conferencia magistral de Feliciano Acosta.

Se destacó la exposición de producciones del programa Ñe’ẽry de varios distritos. También se desarrollaron conciertos de guitarra, chelo y violín a cargo de Javier Acosta Giangreco y los músicos Mei y Koyo.

Destacadas actividades

El martes se desarrollará “La Noche de los Escritores de Itapúa”, con la participación de la Sociedad de Escritores del Paraguay – Filial Itapúa, que presentará obras como Eslavos en el Paraguay II de Roberto Zub, Los Históricos y la generación intermedia de la Comunicación itapuense de Zunilda Báez Arzamendia, Un mes… una vida… de Julio César Riveros y Somos Fram de Matías Kobayashi.

El miércoles 10 de septiembre, las actividades continuarán con la presentación de poesías y cuentos de niños de Hohenau, así como nuevas presentaciones de libros, entre ellos El enigma de los sueños y El cuentiverso. La programación se cerrará con un concierto a cargo de la UNAE y un recital de requinto interpretado por Lucero López, coronando con un cierre artístico del Instituto de Arte de Hohenau.