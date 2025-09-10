Libro biográfico sobre Eligio Ayala será presentado hoy en Ypacaraí

El acto de presentación del libro de José Rubén Brítez Báez será a las 19:30 y contará con las palabras de Ricardo Scavone Yegros y Alfredo Boccia Paz.

Lea más: Libroferia continúa cautivando lectores, ahora en Colonias Unidas

El material, editado por Servilibro, acercará a los lectores datos inéditos que iluminan pasajes poco conocidos de la trayectoria de Eligio Ayala en el servicio público.

Cuenta además con un riguroso enfoque académico, además de una perspectiva cívica y accesible a esta obra que rescata la figura del expresidente paraguayo, que gobernó nuestro país entre 1923 y 1924, y 1924 y 1928.

“En un tiempo en que nuestro país carece de modelos en la política, en que los liderazgos se diluyen en la mediocridad y la egolatría, el joven José Rubén Brítez rescata la memoria del gran Eligio Ayala, una luz en nuestra historia. Y lo hace para que reverdezcan las esperanzas”, expresó Bernardo Neri Farina, en un texto que aparece en la contratapa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

José Rubén Brítez Báez es abogado y cuenta con formación y trayectoria en políticas públicas, tanto a nivel local como en España, Bélgica y Estados Unidos.