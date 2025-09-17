“Los cuentos místicos del cuentero” será presentado hoy en el Archivo Nacional

Tras haber presentado en el año 2023 “Los cuentos del Cuentero”, Carmelo A. Castiglioni reúne diez nuevas historias en el libro “Los cuentos místicos del Cuentero”. Este material, editado por Intercontinental bajo el sello de Criterio Ediciones, será presentado hoy a las 19:00.

Lea más: Amigos del Arte llega con su “Muestra de primavera” al CCPA

El acto se llevará a cabo en la sala Americana del Archivo Nacional de Asunción (Mcal. Estigarribia e Iturbe), con las palabras de Carmen Cáceres, presidenta de Escritoras Paraguayas Asociadas (EPA).

“En estos Cuentos del Cuentero, el autor nos pasea por algunas historias de almas”, destaca el libro en la contratapa, brindando algunos detalles de los diez cuentos que componen este trabajo.

Entre esas historias están la de un preso que busca a su familia en el infinito, la del Dictador Perpetuo que emerge del agua para un mensaje divino acerca de la moralidad, y la de dos hermanos ahogados en una laguna cuyas almas inquietaban a un amigo para que sus cuerpos sean rescatados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Castiglioni también incluye en las páginas de este libro la historia de amor de una pareja fallecida en un accidente que desconcierta a un taxista, así como la de dos enamorados que se reencuentran a través de una emisión de radio.