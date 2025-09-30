Carlos Martini ingresa hoy a la Academia Paraguaya de la Lengua Española

Carlos Martini ocupará la plaza que quedó vacante en la Academia Paraguaya de la Lengua Española tras el fallecimiento de la escritora María Isabel Barreto, en noviembre de 2022.

“El oficio de leer” se denomina el discurso que presentará el autor de los libros “Tarde de abril” y “Dónde estará mi primavera”, durante el acto que se realizará a partir de las 19:00 en el Salón Socios Veteranos de la Guerra del Chaco del Club Centenario.

La presentación estará a cargo de la académica Dra. Esther González Palacios.

“A través de los personajes literarios nos conocemos mejor a nosotros y a los demás. Y también transitamos hacia los enigmas de esta breve, fugaz existencia humana. En pocas palabras, los libros no nos hacen mas felices...nos hacen mas humanos”, expresó Martini en las redes sociales, al compartir la noticia de esta ceremonia.

La Academia Paraguaya de la Lengua Española (Aparle) actualmente está presidida por el escritor y periodista Bernardo Neri Farina. La entidad fundada el 30 de junio de 1927 tiene actualmente entre sus académicos a Juan Manuel Marcos, Renée Ferrer, Alfredo Boccia Paz, José Zanardini, Fernando Pistilli, Jesús Ruiz Nestosa, y otros.