Escritores invitan a compartir el Parque de la Lectura en el Centro Cultural del Puerto

El Parque Nacional de la Lectura abrió hoy sus puertas en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, con propuestas por parte de distintas editoriales, así como una agenda de actividades que buscan propiciar el encuentro entre escritores y lectores.

“Están llegando algunos colegios, pero nos hubiera gustado que vengan más”, expresó el escritor Nelson Aguilera. Señaló además que durante ambos días estarán dispuestos a “interactuar con los lectores y que los chicos tengan la experiencia de ver los libros, leerlos y manipularlos”.

El autor, que está presentando su nuevo libro “Karumbita en el futuro”, indicó que también responderán a todas las consultas de los lectores.

Aguilera invitó a la sociedad a familiarizarse con el Centro Cultural del Puerto, afirmando que se trata de un sitio con un “potencial tremendo” para albergar diversas propuestas artísticas.

Moncho Azuaga, ganador del Premio Nacional de Literatura en 2023, destacó la importancia de este parque ya que es “un campo de difusión, de diálogo, de asimilación de los valores de un sector de la sociedad que produce un imaginario”.

El escritor y dramaturgo sostuvo que ese imaginario “contesta a la realidad” y que, en algunos casos, pretende transformarla.

“Ante la realidad que vivimos, bastante violenta y con una atmósfera de corrupción permanente, y un disvalor permanente en cuanto a la lectura, en cuanto a los libros y las humanidades, actividades como esta estimulan nuestra esperanza”, agregó.

El acto oficial de apertura será hoy a las 19:00 con el concierto “Guaranias al viento”, por parte del ensamble de la Orquesta Sinfónica Nacional.