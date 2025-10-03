Angie Siadous presenta su poemario “Desde mi piel” en Asunción y CDE

La presentación en Asunción del poemario “Desde mi piel” será hoy a las 19:00 en la Librería Nicolás Guillén (Oliva y Juan E. O’Leary) y contará con las palabras de Fernando Pistilli Miranda.

Lea más: Entre Lorca y la pantalla de karanday: dos propuestas artísticas que celebran la memoria

En tanto, en Ciudad del Este la presentación será el próximo jueves 9 de octubre en la Escuela Superior de Bellas Artes, con las palabras de la directora Graciela Jara y la profesora Eva Teresa Bartel.

Angie Siadous ha publicado su poesía y su prosa narrativa en revistas y antologías nacionales e internacionales.

“La poesía me ha salvado, la escritura para mí es, el sepulcro de mis dolores, el decreto de mi futuro y el legado de mi existencia”, afirmó Siadous con relación a este poemario, que fue presentado anteriormente en la Feria Virtual del Libro en Francia y en Bolivia por medio de la Confederación Internacional del Libro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La autora también señaló que prepara una novela titulada “Ella y el Tiburón”, un libro de autoayuda para mujeres y otro poemario que llevará por nombre “Raíces”.