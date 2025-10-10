Concepción: presentan el libro “Valientes, un tributo al amor, a la vida y a la esperanza”

La autora de este nuevo libro nació en Concepción el 26 de abril de 1975 y en su niñez empezó a manifestarse una enfermedad autoinmune, desde entonces su vida a sido una lucha constante. El acompañamiento de su familia ha sido fundamental en todos estos años.
En las páginas de “Valientes, un tributo al amor, a la vida y a la esperanza”, se podrá encontrar el testimonio de vida de la escritora que con el paso del tiempo ha quedado con discapacidad física motriz. Esto no ha sido impedimento para ella porque ha culminado sus estudios primarios, secundarios y ha sido mejor egresada en una carrera universitaria.
También ha contribuido enormemente para la creación del Hospital Día Oncológico que actualmente funciona en el hospital regional de Concepción. Fue una de las ideólogas, junto con su madre María Esther, recientemente fallecida y su hermana Myriam, para tener un centro especializado para personas con cáncer en la capital del primer departamento.
La presentación se hará hoy en el salón del rectorado de la UNC a las 19:00, muchas personas han confirmado su participación e incluso se ha logrado muy buena preventa del libro que tiene un costo de G. 100.000.
Para quienes quieran un ejemplar de este interesante material de lectura puede contactarse al 0982 630 151.