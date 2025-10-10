Concepción: presentan el libro “Valientes, un tributo al amor, a la vida y a la esperanza”

Hace 5 años que Nancy Rojas Cardozo, de 50 años, inició el sueño de publicar un libro autobiográfico que finalmente será lanzado hoy a las 19:00 en el salón del rectorado de la Universidad Nacional de Concepción (UNC). En sus páginas se podrá leer la historia de una mujer que lucha por la vida, a pesar de que una enfermedad autoinmune la dejó en silla de ruedas y con problemas respiratorios.