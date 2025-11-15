Festival de Poesía Ombligo Lírico recorrerá varias ciudades en su octava edición

Desde este domingo y hasta el próximo 13 de diciembre se realizará el VIII Festival de Poesía Ombligo Lírico Paraguay, el cual ofrecerá encuentros en las ciudades de Santaní, Villa Hayes, Asunción y Caacupé; con acceso libre y gratuito.

Lea más: La Chispa sigue celebrando su historia de resistencia en plena calle

La primera jornada tendrá como escenario al local Pizza La Casona (Gral. Caballero c/ Serafín Frizzola 8210 - Santaní), a partir de las 18:00. La jornada de poesía itinerante reunirá a unos 21 poetas de la zona y de otros puntos del país, según detallaron los organizadores.

Entre los invitados se encuentran Mónica Laneri, Mario Rubén Álvarez, Daily Grace, José A. Monnin, Alfredo Yegros, Shirley Villalba, entre otros. También habrá momentos musicales a cargo del cantautor Dani Moreno Vinader.

El festival seguirá el próximo sábado 22 de noviembre en la ciudad de Villa Hayes, con una jornada en el Centro Gastrocultural Vi Mendi (Avda. Laudo Hayes y Estados Unidos). Será a partir de las 18:30, buscando destacar a los valores poéticos de la región, con el apoyo de la Academia de la Lengua Guaraní.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El sábado 29 de noviembre, el Festival de Poesía “Ombligo Lírico Paraguay” desembarcará en Asunción y tendrá como sede a la Casa Bicentenario de la Literatura (México e/ 25 de mayo y Mcal. Estigarribia).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El encuentro será a las 18:30 y contará con la presencia especial de poetas del Colectivo Verso Joven y del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA).

También en Asunción, el sábado 6 de diciembre, se realizará la cuarta jornada del festival. Será en la sede de Eclipsia Editorial (Bomberos Voluntarios 621 c/ Azara).

El cierre del festival será el próximo 13 de diciembre en la ciudad de Caacupé. El encuentro se llevará a cabo en el local La Cambicha, a partir de las 18:00.

Este festival reúne en cada edición a más de 100 poetas de diferentes puntos del país, buscando celebrar a la poesía y acercar los diferentes procesos creativos.

Diálogo y enriquecimiento artístico

“Desde sus inicios, el festival se ha convertido en un espacio de diálogo y enriquecimiento intergeneracional, así como un lugar de convivencia e intercambio entre escritores de diferentes trayectorias”, destacaron desde la organización del festival.

Cada encuentro ofrece al final un “Guarara poético”, en el que se invita a los presentes a compartir poemas, canciones y creaciones artísticas de manera espontánea.