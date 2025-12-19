Investigación y memoria sonora: Alfredo Colmán presenta su estudio sobre Florentín Giménez

A las 20:00, en modalidad híbrida y con acceso libre y gratuito, se presentará en el Ateneo Paraguayo el libro del Dr. Alfredo Colmán dedicado al estudio del nacionalismo paraguayo en las sinfonías de Florentín Giménez, una de las figuras más influyentes de la música académica del país.

La actividad podrá seguirse de manera presencial en la sede de Nuestra Señora de la Asunción 820, así como a través de una transmisión en línea disponible en el enlace https://meet.google.com/fzi-gqkb-bkr.

La obra, titulada Paraguayan musical nationalism in the symphonies of Florentín Giménez, fue publicada en inglés como el número 43 de la serie RMA Monographs.

El libro es el resultado de años de investigación y se presenta como un aporte fundamental para el estudio del nacionalismo musical paraguayo, al tiempo que contribuye a la proyección internacional del patrimonio sonoro del país. En sus páginas, Colmán analiza de manera rigurosa cómo Giménez articuló identidad, tradición y lenguaje sinfónico dentro de un contexto latinoamericano y universal.

El acto contará con la participación de personalidades del ámbito musical y académico. Intervendrán Manuel Martínez Domínguez, músico e historiador; María Gloria Báez, violinista, periodista e investigadora; Timothy Watkins, musicólogo; y el propio Alfredo Colmán, reconocido como el estudioso más profundo y constante de la vida y obra de Florentín Giménez.

La presentación se plantea como un espacio de diálogo y reflexión en torno a la trascendencia del compositor y la vigencia de sus aportes estéticos e institucionales.

Florentín Giménez mantuvo una relación estrecha con el Ateneo Paraguayo, institución de la que fue alumno y profesor, y donde hoy se resguarda un valioso legado. Todo su acervo manuscrito, bibliográfico y fonográfico fue donado al Centro de Investigación Musical Juan Max Boettner del Ateneo por su viuda, Gloria Mena viuda de Giménez.

Además, el compositor fue fundador del Conservatorio Nacional de Música, CONAMU, en la década de 1990, consolidando su influencia tanto en la creación como en la formación musical del país.