Literatura
21 de enero de 2026 - 17:04

Libro “Ypykuéra Ayvu”: obra trilingüe visibiliza la cosmovisión del pueblo paĩ tavyterã

Portada del libro “Ypykuéra Ayvu”.
Portada del libro “Ypykuéra Ayvu”.MARIA VICTORIA

La obra “Ypykuéra Ayvu” escrita en lengua indígena paĩ tavyterã, castellano e inglés, será presentada este jueves 22 de enero, a las 9:00, en la Biblioteca de la Manzana de la Rivera (Ayolas esq. Benjamín Constant). El libro reúne relatos de tradición oral y fue realizado con apoyo del Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura y el Libro (Fonalib).

Por ABC Color

Este jueves 22 de enero, a las 9:00, se realizará el lanzamiento de un libro de cuentos trilingüe en la Biblioteca de la Manzana de la Rivera. La publicación presenta relatos en lengua indígena paĩ tavyterã, castellano e inglés, y propone acercar al público narraciones provenientes de la tradición oral de este pueblo originario.

Lea más: Kevin Johansen y Liniers regresan a Asunción para el cierre de su gira

Según el comunicado, la obra busca poner en valor la oralidad ancestral y la cosmovisión del pueblo paĩ tavyterã, así como contribuir al fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística. Los relatos fueron presentados en tres lenguas con el objetivo de ampliar su acceso y circulación en distintos ámbitos.

De acuerdo a la información difundida, el libro constituye un aporte a la preservación y difusión de las lenguas indígenas del Paraguay, promoviendo su reconocimiento en espacios educativos, culturales y literarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La publicación fue posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura y el Libro (Fonalib). El proyecto fue adjudicado mediante una convocatoria pública abierta, orientada a garantizar el acceso equitativo a la lectura y la escritura, con énfasis en la inclusión, la diversidad lingüística y la descentralización territorial.

La iniciativa se inscribe en la modalidad de fomento de la lectura, la escritura y la oralidad de los pueblos indígenas, que promueve el rescate, la documentación y la difusión de prácticas orales, así como la producción y circulación de materiales de lectura en lenguas originarias.

En este contexto, la Fundación en Alianza acompaña a la Secretaría Nacional de Cultura en la gestión e implementación de estos fondos, con el objetivo de fortalecer el ecosistema del libro y la lectura en Paraguay.

Durante el acto se realizará la presentación del libro y la lectura de fragmentos seleccionados. La actividad está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores, gestores culturales y público en general.