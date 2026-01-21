Libro “Ypykuéra Ayvu”: obra trilingüe visibiliza la cosmovisión del pueblo paĩ tavyterã

Este jueves 22 de enero, a las 9:00, se realizará el lanzamiento de un libro de cuentos trilingüe en la Biblioteca de la Manzana de la Rivera. La publicación presenta relatos en lengua indígena paĩ tavyterã, castellano e inglés, y propone acercar al público narraciones provenientes de la tradición oral de este pueblo originario.

Lea más: Kevin Johansen y Liniers regresan a Asunción para el cierre de su gira

Según el comunicado, la obra busca poner en valor la oralidad ancestral y la cosmovisión del pueblo paĩ tavyterã, así como contribuir al fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística. Los relatos fueron presentados en tres lenguas con el objetivo de ampliar su acceso y circulación en distintos ámbitos.

De acuerdo a la información difundida, el libro constituye un aporte a la preservación y difusión de las lenguas indígenas del Paraguay, promoviendo su reconocimiento en espacios educativos, culturales y literarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La publicación fue posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura y el Libro (Fonalib). El proyecto fue adjudicado mediante una convocatoria pública abierta, orientada a garantizar el acceso equitativo a la lectura y la escritura, con énfasis en la inclusión, la diversidad lingüística y la descentralización territorial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La iniciativa se inscribe en la modalidad de fomento de la lectura, la escritura y la oralidad de los pueblos indígenas, que promueve el rescate, la documentación y la difusión de prácticas orales, así como la producción y circulación de materiales de lectura en lenguas originarias.

En este contexto, la Fundación en Alianza acompaña a la Secretaría Nacional de Cultura en la gestión e implementación de estos fondos, con el objetivo de fortalecer el ecosistema del libro y la lectura en Paraguay.

Durante el acto se realizará la presentación del libro y la lectura de fragmentos seleccionados. La actividad está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores, gestores culturales y público en general.