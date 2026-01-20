Música
20 de enero de 2026 - 19:56

Kevin Johansen y Liniers regresan a Asunción para el cierre de su gira

Liniers y Kevin Johansen.
Liniers y Kevin Johansen.gentileza

Kevin Johansen y Liniers anunciaron su regreso a Asunción como parte del tramo final de la gira que desde hace más de una década los reúne en un espectáculo donde conviven música, ilustración y humor en tiempo real. El dúo se presentará el 22 de abril de 2026 en el Teatro Guaraní, con un show que incluirá canciones, dibujos en vivo y la presentación de nuevos trabajos editoriales y discográficos.

Por Mavi Martínez

Luego de recorrer miles de escenarios y de consolidar una de las propuestas más singulares del cruce entre música y artes visuales, Kevin Johansen y Liniers volverán a presentarse en Asunción el próximo 22 de abril de 2026. El espectáculo, anunciado como parte del cierre de su gira, propone una experiencia en la que las canciones de Johansen dialogan en tiempo real con las ilustraciones que Liniers crea en escena, sumando humor y complicidad con el público.

Lea más:

El show combina concierto e ilustración en vivo, un formato que el dúo ha desarrollado a lo largo de más de una década y que se ha convertido en una marca registrada.

En esta nueva visita a Paraguay, Johansen y Liniers llegarán además con material reciente: el disco Desde que te Madrid y el libro Es nuestra forma de comunicarnos, que amplían el universo creativo compartido entre ambos artistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presentación tendrá lugar en el Teatro del Hotel Guaraní, de Asunción, a las 21:00, y la misma forma parte del tramo final de una gira que ambos describen como “eterna”. Al compartir el anuncio en sus redes sociales, Kevin Johansen celebró el reencuentro con el público paraguayo y expresó su entusiasmo por volver a tocar en el país.

Las entradas estarán disponibles en modalidad anticipada a través de Tuti. Los precios establecidos son G. 430.000 para el sector VIP Kevin y Liniers, G. 330.000 para el sector VIP y G. 230.000 para el sector Generales.