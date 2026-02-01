Memoria con trazo de mujer

Más que un evento editorial, el lanzamiento del segundo volumen del cómic Ventanas Abiertas es un acto de justicia narrativa. Históricamente, los relatos sobre la lucha contra la dictadura han tendido a relegar el papel femenino a un segundo plano. Sin embargo, este proyecto subvierte esa lógica, demostrando que la construcción de un Paraguay libre no se puede entender sin la determinación de aquellas que enfrentaron la opresión desde las calles, la prensa, el arte y la selva.

En dicho marco, este martes 3 de febrero a las 19:00, el Auditorio del Centro Cultural del Puerto de Asunción abrirá sus puertas para la presentación del Volumen 2 del Cómic de Ventanas Abiertas, una publicación ilustrada, narrada y producida íntegramente por mujeres. El encuentro busca poner gratuitamente a disposición de la ciudadanía una obra que, en sus 44 páginas, refleja la amplitud y diversidad de las luchas sostenidas por diversos sectores de la sociedad paraguaya contra el autoritarismo que durante décadas azotó al país y a toda la región.

Como parte central del encuentro, las historias de figuras emblemáticas como Gladys Meilinger de Sannemann, Malena Ashwell, Carmen Soler, Esther Ballestrino, Coca de Lara Castro, Soledad Barrett, las Pytyvõhára de las Escuelitas Campesinas, las enfermeras del “Clinicazo”, Apolonia Flores Rotela y Guillermina Kanonnikoff, resonarán en las voces de jóvenes referentes durante una lectura escénica. Estas mujeres, reconocidas hoy como faros de resistencia contra la opresión, serán el eje de una jornada que invita a continuar la celebración en el muelle del puerto.

Tras la actividad central, se distribuirá el material de manera gratuita y se contará con un espacio especial para dialogar con algunas de las protagonistas de la lucha contra la dictadura. La feria estará ambientada con la música de Dulce DJ, mientras que las ilustradoras de Colectiva Robusta expondrán sus trabajos, las infancias tendrán un espacio para pintar y la Cochina de Nhi-Mu se encargará de la oferta gastronómica. El objetivo principal es generar una convivencia que conecte a personas, especialmente mujeres, que continúan un proceso histórico en busca de un país más justo, democrático y libre.

Sobre la publicación y el equipo detrás del trazo

En estas historias y trazos se entrelazan vivencias de mujeres que, marcadas por el exilio, la cárcel, la tortura y la pérdida, revelan la persistencia de una lucha que se nutre del amor y la memoria. Las diez historias presentadas continúan el camino iniciado con la versión esencial del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia (Ley 2225/2003) sobre la dictadura de 1954-1989. La publicación recoge las voces de quienes se levantaron desde la clase obrera, los pueblos indígenas, el campesinado y la ciudadanía de a pie para enfrentar al régimen de Stroessner hasta derrotarlo.

La realización de esta obra fue posible gracias a un equipo multidisciplinario liderado por Guadalupe Lobo en la dirección de arte y producción, junto a Natalia Santos Vega en la investigación y dirección editorial. El universo visual fue creado por las ilustradoras Áurea Báez, Lorena Barrios, Marta Miranda y Paloma Pereira, contando además con la asistencia editorial de Sheyla Velázquez y el apoyo en diseño de Kattia Sánchez.

La delicada labor de corrección de estilo estuvo a cargo de Margarita Mendieta, mientras que la edición en guaraní fue realizada por Perla Álvarez. El equipo se completa con Sonia Moura en la producción y la coordinación general de Carolina Thiede.

Un proyecto con raíces profundas

En conmemoración de los 37 años de la caída de la dictadura estronista, este proyecto surge como una continuidad de la iniciativa Ventanas Abiertas, buscando que la memoria, la verdad y la justicia se integren generacionalmente en el Paraguay.

Es una producción de la Fábrica Memética para la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, en el marco del proyecto Memoria Democrática y ejecutado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La relevancia de esta entrega radica en su capacidad para recordarnos que la democracia no es un estado estático, sino un proceso que se defiende día a día. Al rescatar estas diez historias, el cómic no solo rinde homenaje al pasado, sino que interpela el presente. En este espacio de convivencia y arte, la memoria deja de ser un archivo frío para convertirse en una herramienta viva de transformación social.