José Zalazar presentará su primera novela “El Mentor”

En un mundo saturado de contenidos y noticias falsas, “El Mentor” se presenta no solo como una pieza literaria, sino también como una herramienta necesaria. La novela aborda el pensamiento crítico y busca rescatar la filosofía como base fundamental de todas las ciencias.

“Elegí este género literario justamente porque la novela brinda al autor más herramientas creativas, como diálogos y mayor extensión. La idea es acercar al lector una obra de lectura amigable, creativa y honesta sobre ciertos aspectos que todos deberíamos manejar con respecto al pensamiento crítico y al conocimiento científico. En este caso, se narra la historia ficticia de un joven que, por los caminos de la vida, conoce a un erudito y referente del pensamiento crítico. Ese encuentro le cambia la vida y lo ayuda a resolver un importante dilema familiar”, adelantó el escritor.

A través de una narrativa breve pero concisa, Zalazar guía al lector por los criterios del método científico, demostrando que la lógica y la evidencia son aliados fundamentales para discernir la verdad en la actualidad. La portada, protagonizada por un laberinto, simboliza el desafío intelectual que propone la obra.

“Solo pensemos que, desde nuestra formación académica inicial en la primaria hasta concluir la secundaria, atravesamos al menos doce años en los que, desde las matemáticas, se supone que nos acercan a la ciencia, más tarde con las ciencias naturales y sociales. Pero al terminar el colegio la realidad es otra, y justamente la falta de criterios formales es lo que impide que se tomen buenas decisiones. De ahí el rol protagónico e importantísimo de un mentor para transitar por las escarpadas sendas de la desinformación y otras formas de engaño, así como para sortear ciertas circunstancias y desarrollar un proyecto”, indicó el autor.

La obra destaca por su enfoque pedagógico dentro de la ficción y se presenta como un material de interés para quienes buscan fortalecer su capacidad de análisis en el contexto social y digital actual.

Más sobre el autor

José Francisco Zalazar es periodista especializado en economía y negocios, emprendedor y escritor paraguayo. A lo largo de su carrera trabajó en varios medios locales y colaboró con otros internacionales. Actualmente es periodista en El Nacional y director periodístico de elmentor.com.py. Es padre de Josephine Zalazar (Joffy), a quien considera su legado.