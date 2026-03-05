La Feria del Libro Chacú-Guaraní inaugurará su edición número 26 con una agenda diversa y gratuita

La jornada inaugural comenzará a las 17:30 con el acto oficial de apertura. A las 18:00 se realizará la inauguración del matasellos alusivo a la feria, en articulación con la Dirección Nacional de Correos del Paraguay.

Desde las 19:00, el público podrá recorrer la Exposición de Arte Chacú-Guaraní, coordinada por la licenciada Viviana Villalba, y la muestra de dibujos “Poesía Imaginada”, a cargo del Instituto Superior de Bellas Artes.

La programación del primer día culminará a las 20:00 con un recital musical en homenaje al poeta Edgar Pou, impulsado por la Editorial Cartonera Duniashka junto a La Tocatta.

La feria se extenderá del 5 al 15 de marzo, de 9:00 a 21:00, con una agenda que incluye más de 80 presentaciones y lanzamientos de libros de autoras y autores nacionales e internacionales, además de lecturas de poesía y narrativa, recitales musicales, exposiciones, conversatorios, concursos literarios, talleres para infancias y personas adultas, ferias artesanales y espacios vinculados a la narrativa en videojuegos con perspectiva latinoamericana.

En esta edición participarán referentes culturales de distintos puntos del país y del exterior. Durante el primer fin de semana se contará con la presencia del historiador uruguayo Nelson Caula, quien presentará su libro “Las nueve mujeres de Artigas”.

El viernes 13 de marzo está prevista la participación de la poeta argentina Claudia Masin, que presentará su antología poética (2000-2025) “Sálvame siempre de la mezquindad del corazón”. Asimismo, representantes de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana desarrollarán conversatorios y talleres enfocados en la integración cultural de la región.

La Feria del Libro Chacú-Guaraní es organizada en Paraguay por la Sociedad de Escritores del Paraguay, Escritoras Paraguayas Asociadas, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, el Instituto Superior de Bellas Artes, el Centro Paraguayo de Teatro, la Fundación Arcadia y Librería De La Paz, con el acompañamiento de universidades e instituciones culturales.

El término “Chacú”, compartido por pueblos ancestrales del Chaco americano, alude a la acción colectiva para alcanzar un objetivo común. Bajo esa idea, la feria se consolida como un espacio de encuentro para el sector editorial y artístico de la región, promoviendo el intercambio y la circulación de producciones culturales a escala internacional.