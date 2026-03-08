Escritoras Paraguayas Asociadas presenta tres libros por el Día Internacional de la Mujer

La actividad comenzará a las 17:00 con la presentación del libro colectivo Territorio mujer, una obra que reúne textos de 47 autoras paraguayas. A través de distintos géneros y estilos, la publicación propone reflexiones y miradas diversas sobre la experiencia femenina, la memoria, la identidad y el presente.

Lea más: Literatura joven paraguaya llega al formato sonoro con “Urumbe Podcast”

A las 18:00 será el turno de la escritora y actual presidenta de la organización, Carmen Cáceres, quien presentará su libro El sitio donde duermen los silencios. El volumen reúne cuentos y textos de tono poético que exploran el paso del tiempo, la memoria y los gestos que permanecen más allá del olvido, con una mirada que sitúa lo cotidiano como espacio de significado.

La jornada continuará a las 19:00 con la presentación de la novela El vagón de los sueños, de Sofía Raquel Fernández Casabianca. La obra propone una historia que aborda el amor en distintas etapas de la vida, la fragilidad humana y la persistencia de la esperanza.

Desde Escritoras Paraguayas Asociadas invitan a periodistas, lectoras, lectores y público en general a participar de este encuentro literario, que busca celebrar la escritura de mujeres y propiciar un espacio de diálogo en torno a la creación literaria.