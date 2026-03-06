Literatura joven paraguaya llega al formato sonoro con “Urumbe Podcast”

La iniciativa, titulada “Urumbe Podcast: Audiocuentos de escritores paraguayos jóvenes”, propone una selección de relatos breves escritos por autores nacionales menores de 25 años, adaptados al formato sonoro con el objetivo de ampliar los espacios de difusión de la literatura emergente y facilitar su acceso a nuevos públicos.

La serie está compuesta por cinco textos: “Sobre sentir y sobreactuar”, de Ara Franco; “El mapa de los espíritus”, de Bianca Franco; “Dialéctica de la decadencia”, de Luiz Brizuela; “Escritores frustrados”, de Nadia Galeano; y “Cerraron las ventanas”, de Rodrigo Colmán Valdovino. Los audiocuentos estarán disponibles de forma libre y gratuita en las redes sociales de la plataforma Urumbe, así como en YouTube y Spotify.

El proyecto busca responder a una necesidad expresada por jóvenes escritores paraguayos de contar con más espacios para la circulación de sus obras. Al mismo tiempo, el formato de audio apunta a acercar la literatura a personas con discapacidad visual, ampliando así las posibilidades de acceso a la producción literaria contemporánea.

La serie está dedicada a la memoria de la escritora, historiadora y comunicadora paraguaya Rosanna Vera Alegre (1966–2024).

La plataforma Urumbe fue fundada por la escritora, comunicadora y gestora cultural Norma Flores Allende. En el desarrollo del proyecto participaron el compositor y técnico de sonido Martín de Lemos, el productor y gestor cultural Miguel Buendía y la comunicadora y gestora cultural Silvia Portillo. El diseño estuvo a cargo de Nelson Medina, mientras que las voces de los audiocuentos corresponden a los actores María Liz Barrios, Fabio Chamorro, Diro Romero y Andy Romero. La iniciativa también contó con la asesoría del periodista y consultor en comunicación para personas con discapacidad visual Ariel Ruiz Díaz.

El proyecto recibió apoyo del Fondo de Cultura para Proyectos de Fomento de la Lectura y el Libro del Consejo Nacional de la Lectura y el Libro (CONALIB), programa impulsado por la Secretaría Nacional de Cultura con la colaboración de la Fundación en Alianza.

Fundada en 2019, Urumbe es una plataforma orientada a promover el intercambio entre escritores, artistas y trabajadores de la cultura desde Paraguay hacia el mundo. Su propuesta fue presentada en dos ediciones de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en 2019 y 2024, como parte de sus iniciativas de difusión cultural.