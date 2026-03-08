“Latinoamericanta” vuelve al Teatro Municipal con un recorrido coral por la música latinoamericana

El concierto “Latinoamericanta” volverá al escenario del Teatro Municipal Ignacio A. Pane en su segunda edición, organizada por el Coro Campus Asunción de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. La función está prevista para el domingo 8 de marzo, a las 20:00, y presentará un repertorio coral centrado en músicas emblemáticas de distintos países latinoamericanos.

Según informaron los organizadores, la propuesta busca recorrer distintos sonidos y tradiciones del continente a través de arreglos corales de canciones ampliamente conocidas. El programa incluirá obras como “Ojalá que llueva café”, de República Dominicana; “Garota de Ipanema”, de Brasil; “Guantanamera”, de Cuba; y “La Pollera Colorá”, de Colombia. También se prevé un bloque dedicado a la música paraguaya, con interpretaciones de piezas como “India” y “Paraguaya Linda”.

La velada contará además con la participación de artistas invitados. Entre ellos estará el guitarrista Juan Cancio Barreto, referente del requinto y del folclore paraguayo, así como el Coro Arapy del Ateneo Salesiano, dirigido por el profesor Benito Román, que se sumará al escenario junto al Coro Campus Asunción.

De acuerdo con la organización, el concierto combinará el canto coral con elementos de danza y puesta escénica, en una propuesta que busca integrar distintas expresiones artísticas. “Volvemos al escenario con la energía multiplicada por el cariño que recibimos del público. Esta declaración de interés cultural nos compromete a elevar aún más la vara en esta segunda entrega”, señalaron desde la producción del evento.

La dirección musical estará a cargo de la maestra Gabriela Arias, mientras que la dirección artística y la preparación vocal corresponden a la licenciada Yennifer Lezcano.

Las entradas pueden adquirirse a través de los integrantes del coro y de sus canales oficiales. El costo es de G. 50.000 en preventa y G. 65.000 en puerta. La organización invita al público a participar de la actividad, que busca acercar al público a distintos repertorios de la música latinoamericana.

La organización del concierto señaló que la iniciativa fue declarada de Interés Cultural por la Secretaría Nacional de Cultura, mediante la Resolución SNC N° 08/2026, reconocimiento que destaca el trabajo del coro en torno a la difusión del repertorio musical latinoamericano.