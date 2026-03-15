Feria del Libro Chacú-Guarani concluye hoy con homenajes, lanzamientos y música

La Feria del Libro Chacú-Guarani bajará hoy el telón de su 26° edición, tras diez días de un variado programa de actividades que incluyó charlas, presentaciones de libros, talleres, cuenta cuentos, encuentros de poesía y más.

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Esta última jornada comenzará a las 10:00 con una reunión de balance de esta edición de la feria. En tanto, para las 16:00 está previsto el lanzamiento del libro “El cordero de Dios: consignas bíblicas para cada día”.

También a las 16:00 se hará la charla “Frente al caballo de Troya digital: la lectura en papel como política de salud mental”; así como la presentación del libro “La artesana y otros escritos”.

Los libros “Protocolo ceremonial para todos” y “Un relámpago en el llano” serán presentados a las 17:00, mientras que para las 18:00 se prepara un homenaje por el centenario de la poetisa paraguaya Elsa Wiezell, celebrando su legado.

También a las 18:00 se realizará la presentación de la saga “Tierra incógnita”, mientras que a las 19:00 se presentarán el libro “El pacto que te nombra” y la plaquette de poesía “Fragmentos de un espejo”.

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Para las 20:00 está previsto el cierre de la feria con una presentación musical a cargo del grupo La Tocatta. La BACCN está ubicada en las calles Río Aquidabán y Río Ypané, a metros de la Avda. Costanera “José Asunción Flores”.