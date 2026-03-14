Una obra sobre Carlos Miguel Jiménez vuelve a los escenarios con funciones en Pilar y Villa Elisa

La obra teatral “Carlos Miguel Jiménez – El poeta de la patria soñada", dedicada a la vida y legado del poeta pilarense Carlos Miguel Jiménez, vuelve a los escenarios con una puesta renovada que busca acercar al público a la dimensión humana, social y literaria de uno de los grandes exponentes de la lírica popular paraguaya.

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La propuesta es el resultado de un proceso de investigación histórica y artística que incluyó la recopilación de testimonios, documentos y material bibliográfico con el objetivo de reconstruir el universo creativo del autor y el contexto cultural en el que desarrolló su obra.

La puesta está a cargo del Elenco Pegasus bajo la dirección del magíster Elvio Torres. El actor Adrián López Lobos asume la actuación y dramaturgia, encarnando al poeta en escena a través de una interpretación que combina teatro, poesía, música en vivo y memoria histórica. La propuesta busca así resignificar el legado de Jiménez y presentar su figura a nuevas generaciones, conectando su obra con la identidad cultural paraguaya.

La temporada de este año adquiere además un significado especial, ya que las funciones estarán dedicadas a la memoria de la maestra e investigadora Kitty Antola, quien participó activamente en el proceso de investigación y construcción del proyecto.

Sus aportes, basados en conocimientos y testimonios sobre la vida y la obra del poeta, resultaron fundamentales para el desarrollo de la obra. Su reciente fallecimiento en 2026 convierte esta reposición en un homenaje a su legado intelectual y a su compromiso con la preservación de la historia y la cultura local.

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Las funciones comenzarán el 14 de marzo a las 21:00 en el Teatro San Alfonso. Posteriormente, la obra se presentará el viernes 27 de marzo en el Anfiteatro Rafael Rojas Doria, con funciones previstas a las 08:00 y a las 14:00.

Con esta nueva temporada, la obra reafirma su intención de mantener viva la memoria cultural en torno a la figura de Jiménez y de acercar su legado poético a públicos diversos, recordando a un creador que convirtió la palabra en una expresión profunda del sentir paraguayo.