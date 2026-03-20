Presentarán la novela “Una pareja rebelde” de Miguel Ángel Caballero Mora

En esta obra, el autor reconstruye episodios de la memoria de su familia tomando como punto de partida el exilio de los Caballero durante la Revolución paraguaya de 1947.

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A partir de ese hecho histórico, la narración sigue la trayectoria de su padre, Miguel Ángel Caballero Figún, quien en Uruguay conoce a Concepción Mora Zorrilla de San Martín. La pareja se casará y formará una familia de diez hijos, en una historia marcada por desplazamientos, decisiones políticas y los cambios sociales que atravesaron la región.

La trama también se sitúa en los agitados años 60, cuando distintos países latinoamericanos vivían procesos políticos convulsionados bajo el avance de las dictaduras militares. En ese contexto, ambos protagonistas —provenientes de familias vinculadas a sectores acomodados— se ven impulsados por sus convicciones hacia caminos y situaciones que no habían imaginado, guiados por una vocación de cambio y compromiso con su tiempo.

Miguel Ángel Caballero Mora nació en Montevideo en 1967 y reside en Paraguay desde 1975. Desde joven estuvo vinculado al ámbito cultural, recibiendo influencias tanto de su padre como de figuras relevantes de la literatura paraguaya, entre ellas José Luis Appleyard, Elvio Romero, Rubén Bareiro Saguier y Luis María Martínez, entre otros.

Su primer libro de poemas, “Breviario de un amor de teatro” (1994), publicado también por Arandurã Editorial, recibió un premio del Instituto Cultural Paraguayo-Alemán. Posteriormente representó a Paraguay en el foro “Literatura y Compromiso”, convocado por el Instituto de la Juventud de España en la ciudad de Mollina, donde tuvo la oportunidad de coincidir con escritores de renombre internacional como Juan Goytisolo, Jorge Amado, Mario Benedetti, Wole Soyinka y José Saramago.

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Además de su nueva novela, Caballero Mora es autor de los poemarios “Memoria del olvido” (2004) y “Habitación tercera” (2007), obras que forman parte de su trayectoria dentro de la literatura paraguaya contemporánea.