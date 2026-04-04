Así celebrará el Instituto Guimarães Rosa Asunción los 70 años del libro “Grande Sertão: Veredas”

“El Sertón y el Mundo” se denomina el ciclo de actividades conmemorativas que llevará a cabo el Instituto Guimarães Rosa Asunción para celebrar las siete décadas del lanzamiento de una de las obras más emblemáticas de la literatura brasileña: “Grande Sertão: Veredas”.

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La agenda, que comprende una serie de conferencias, la exhibición de una película y un concurso de cuentos, fue desarrollada en colaboración con el Lectorado Guimarães Rosa y el apoyo del Instituto Superior de Lenguas (FIL/UNA) y del ILPOR Centro de Idiomas.

El próximo 15 de abril comenzará un Ciclo de Conferencias Online, que busca acercar al público al universo del escritor João Guimarães Rosa. Las mismas serán de acceso libre y gratuito.

El primer encuentro, el próximo 15 de abril a las 18:30, será la conferencia “El universo de Grande Sertão: Veredas - Introducción a la obra”, a cargo del Prof. Dr. Kaio Carvalho Carmona.

El 22 de abril, también a las 18:30, será la conferencia del Prof. Dr. Marcos Ramos, de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO). La misma se titula “Riobaldo: narración en Grande Sertão: Veredas”.

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“Diadorim: cuerpo y transgresión” es la conferencia que ofrecerá, el próximo 29 de abril a las 18:30, la Prof. Dra. Verónica Lombardo, catedrática de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de San Andrés, de Argentina.

“El Sertón: naturaleza y filosofía” será la última conferencia de este ciclo y estará a cargo de la Prof. Dra. Mônica Angelo de Azevedo Meyer, de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG); y la Prof. Dra. Elni Elisa Willms, de la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT). El encuentro será el 5 de mayo a las 18:30.

El cine también será parte de esta celebración con la proyección de la película “Grande Sertão” (2024), una adaptación contemporánea de la obra de Guimarães dirigida por el cineasta brasileño Guel Arraes, que aborda temas universales como la lealtad y la traición, el amor y el coraje, así como los dilemas éticos que atraviesan la experiencia humana.

La película protagonizada por Caio Blat, Luisa Arraes y Rodrigo Lombardi, transporta la historia de la novela a la realidad de la periferia urbana, presentando una lucha entre facciones criminales y policías.

La proyección será el próximo 7 de mayo a las 19:00 en el Teatro Tom Jobim del IGR Asunción (Eligio Ayala c/ Perú), con entrada libre y gratuita.

Concurso de cuentos inéditos

En el marco de este ciclo llamado “El Sertón y el Mundo” también habrá un Concurso de Cuentos, cuya convocatoria se habilitará este lunes 6 de abril y se extenderá hasta el 25 de mayo. El certamen invita al público a explorar creativamente los temas, personajes y atmósferas del universo de Guimaraes Rosa.

El concurso recibirá cuentos inéditos en español o portugués, de autores mayores de 15 años de edad, acerca de temas como la existencia y la reflexión filosófica sobre la vida; el amor y la identidad; la violencia y las disputas de poder; el sertón en su dimensión simbólica; el pacto, la moral y el conflicto entre el bien y el mal; la travesía de la vida y el proceso de maduración humana.

Serán seleccionados dos cuentos. El autor de la obra correspondiente al primer premio recibirá un ejemplar en portugués de la novela “Gran Sertón: Veredas”, en versión clásica. El segundo lugar recibirá una versión cómic de la obra de João Guimarães Rosa.

Las bases y condiciones del concurso están disponibles en el enlace https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-assuncao/edital-concurso-de-contos-20261.pdf. También se puede acceder a través de las redes sociales del IGR Asunción.

¿De qué trata “Grande Sertão: Veredas”?

El libro “Grande Sertão: Veredas" presenta la historia de Riobaldo, un antiguo mercenario oriundo de un sitio conocido como Sertão, un interior estepario del río San Francisco, en el estado de Minas Gerais y Bahía, en los albores del siglo XX.

Anciano y convertido en ranchero, Riobaldo narra su compleja y larga historia a un oyente anónimo y silencioso que llega desde la ciudad.