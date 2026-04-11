Biblioteca Roosevelt del CCPA celebra sus 80 años con diversas actividades

La Biblioteca Roosevelt se encuentra conmemorando 80 años “de servicio a la cultura y al conocimiento, reafirmando su rol como un referente clave en la promoción de la lectura, el acceso a la información y el desarrollo en nuestra comunidad”, según destacó la institución a través de un comunicado.

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Actualmente la biblioteca fundada en 1946 es un American Space, formando parte de una red global de más de 700 sitios distribuidos en 150 países que conectan a Estados Unidos con todo el mundo.

Desde la biblioteca destacaron además que en estos 80 años, el institución se ha adaptado a los cambios tecnológicos, además de mantener un firme compromiso con la educación y la cultura.

“A lo largo de estas ocho décadas, ha sido un espacio fundamental en la formación de generaciones de lectores, investigadores y profesionales”, añadieron.

En el marco de este aniversario, el espacio cultural viene realizando una variada agenda de actividades, que incluye una promoción de membresías 2x1 hasta el próximo 30 de abril. También se están llevando adelante los talleres de ensayo y crítica literaria.

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En tanto, hasta el próximo 27 de abril se lleva a cabo el concurso “Cartas a la Roosevelt”, en el que a través de una carta el público puede expresar lo que significa este espacio. El certamen está dividido en las siguientes categorías: Infantil (5 a 11 años), Juvenil (12 a 17 años), Adultos (18 años en adelante), Institucional (colegios, 12 a 17 años).

Los días 17 y 24 de abril de 19:00 a 20:00 se tendrán nuevas ediciones de “La Tertulia de la Roosevelt”, una actividad que se realiza en modalidad virtual y está dirigida por Patricia Sanabria Martínez.

Desde este lunes 13 al 25 de abril se llevará a cabo la actividad “Misivas a la Roosevelt”, mientras que desde el 14 al 25 de abril se tendrá la actividad “Credencial de la Roosevelt”.

FIL Asunción y nuevos espacios para la biblioteca

Desde la biblioteca también señalaron que se están preparando para la Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción, que este año tendrá a Estados Unidos como país invitado de honor; además de una nueva edición del evento Feel USA 2026.

Ambas actividades estarán enmarcadas en la iniciativa “Freedom 250″, celebrando los 250 años de la independencia de los Estados Unidos.

Igualmente, en articulación con la Embajada de Estados Unidos, se están llevando a cabo iniciativas como la readecuación de la biblioteca de la sede de San Lorenzo, la reactivación del Maker Lab in a Can y de la Biblioteca del CCPA School, además del Sally Ride Lab.

También se prevé la apertura de la nueva sede- American Space de la biblioteca en Ciudad del Este, mientras que en la Sede Central están previstas mejoras como la readecuación del área infanto-juvenil y la construcción de un nuevo salón multipropósito.

“El equipo de la biblioteca Roosevelt expresa su más profundo agradecimiento a todas las personas, instituciones, colaboradores que han sido parte de este proyecto a lo largo de los años. Su apoyo ha sido fundamental para consolidar un espacio que continúa contribuyendo al enriquecimiento cultural e intelectual para el desarrollo de nuestros pueblos”, agregaron.

Los interesados en conocer más acerca de la biblioteca pueden ingresar a la cuenta @bibroosevelt en Instagram y Facebook.