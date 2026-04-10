Literatura
10 de abril de 2026 - 18:04

José Luis Jiménez presenta “Tierra de Héroes”, un libro para inspirar a nuevas generaciones

Portada del libro 'Tierra de Héroes', ilustración en blanco y negro de hombres en batalla con banderas.
Se presenta el libro 'Tierra de Héroes' de José Luis Jiménez, que será lanzado este sábado.Gentileza

“Tierra de héroes” se titula el libro de José Luis Jiménez que será presentado este sábado 11 en el auditorio “Augusto Roa Bastos” de la editorial El Lector. Se trata un material que invita a reconectar con las raíces e inspirar a nuevas generaciones.

Por ABC Color

El libro “Tierra de héroes” será presentado este sábado 11 a las 10:00, en la sede de la editorial El Lector (San Martín c/ Bruselas). Se trata de un material escrito por José Luis Jiménez que invita a la ciudadanía a “reconectar con el sacrificio y el valor de su herencia cultural”, según destacó el sello editorial.

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Esta nueva obra de Jiménez, quien anteriormente publicó el libro infantil “Perusito- Peru’i”, propone un viaje al pasado para rescatar el coraje, el sacrificio y el legado de quiénes construyeron nuestra identidad.

“A través de sus páginas, el lector se encuentra con una narrativa que despierta orgullo, emoción y reflexión recordándonos que la historia vive en cada uno de nosotros”, añadió la editorial, a través de un comunicado de prensa.

Destacó además que el autor “logra transformar los hechos históricos en una experiencia cercana, especialmente pensada para inspirar a nuevas generaciones a valorar su herencia cultural y comprender el significado de pertenecer a una nación con una historia tan rica y desafiante”.

Persona sonriendo con una camisa, expresando felicidad en un ambiente informal.
José Luis Jiménez, autor del libro "Tierra de Héroes".

El acto de presentación del libro será de acceso libre y gratuito. Estará especialmente dirigido a autoridades, educadores y amantes de la historia nacional.

José Luis Jiménez es abogado y escribano público. Su anterior trabajo fue declarado de interés educativo nacional y ha sido reconocido por su aporte a la juventud, la educación y la promoción de los valores cívicos.