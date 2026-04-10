José Luis Jiménez presenta “Tierra de Héroes”, un libro para inspirar a nuevas generaciones

El libro “Tierra de héroes” será presentado este sábado 11 a las 10:00, en la sede de la editorial El Lector (San Martín c/ Bruselas). Se trata de un material escrito por José Luis Jiménez que invita a la ciudadanía a “reconectar con el sacrificio y el valor de su herencia cultural”, según destacó el sello editorial.

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Esta nueva obra de Jiménez, quien anteriormente publicó el libro infantil “Perusito- Peru’i”, propone un viaje al pasado para rescatar el coraje, el sacrificio y el legado de quiénes construyeron nuestra identidad.

“A través de sus páginas, el lector se encuentra con una narrativa que despierta orgullo, emoción y reflexión recordándonos que la historia vive en cada uno de nosotros”, añadió la editorial, a través de un comunicado de prensa.

Destacó además que el autor “logra transformar los hechos históricos en una experiencia cercana, especialmente pensada para inspirar a nuevas generaciones a valorar su herencia cultural y comprender el significado de pertenecer a una nación con una historia tan rica y desafiante”.

El acto de presentación del libro será de acceso libre y gratuito. Estará especialmente dirigido a autoridades, educadores y amantes de la historia nacional.

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José Luis Jiménez es abogado y escribano público. Su anterior trabajo fue declarado de interés educativo nacional y ha sido reconocido por su aporte a la juventud, la educación y la promoción de los valores cívicos.