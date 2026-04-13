Literatura joven mexicana en Asunción: encuentro con Emilio Calderón

El martes 14 de abril, a las 18:30, en la Casa Bicentenario de la Literatura “Augusto Roa Bastos” (México 346 e/ Mcal. Estigarribia y 25 de Mayo), el escritor mexicano Emilio Calderón encabezará la charla “Panorama de la literatura joven mexicana” y el lanzamiento de su ópera prima “Casa Sola”, en una actividad de acceso libre y gratuito organizada por la plataforma cultural Urumbe con el apoyo del Centro Cultural de la República El Cabildo.

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La visita de Calderón se enmarca en una propuesta que busca generar un diálogo entre la literatura joven mexicana y la paraguaya, acercando al público local a nuevas voces y tendencias de la narrativa contemporánea. Durante el encuentro, el autor compartirá su mirada sobre el panorama actual de las letras en México, al tiempo que presentará su primer libro.

La obra reúne 21 relatos que transitan entre el terror, el realismo mágico y el cuento psicológico, con un enfoque centrado en las emociones humanas. A través de distintos escenarios y tiempos, los cuentos abordan experiencias marcadas por el aislamiento, el desarraigo y la búsqueda de identidad, construyendo una atmósfera en la que la soledad aparece como una constante.

El relato que da nombre al libro sigue la historia de una adolescente que intenta llenar un vacío emocional mediante vínculos superficiales, exponiendo tensiones y contradicciones propias de una existencia atravesada por la desconexión. En ese sentido, el conjunto de cuentos se presenta como una exploración de la complejidad del sufrimiento humano, desde una perspectiva íntima y reflexiva.

Emilio A. Calderón nació en 1997 en Ciudad de México y es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su trabajo como escritor y periodista se caracteriza por una mirada confesional y emocional, con especial atención a temas como la soledad, la alienación y las relaciones humanas.

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La actividad es impulsada por Urumbe, una plataforma cultural fundada en 2019 por la escritora y gestora salvadoreña Norma Flores Allende. Desde su creación, el proyecto promueve el intercambio entre creadores y trabajadores de la cultura a nivel nacional e internacional, con presencia en espacios como la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.