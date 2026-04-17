Fernando Esteche comparte en un libro las lecciones de “cuando todo se derrumbó”

“Cuando todo se derrumbó” se denomina el libro de Fernando Javier Esteche, en el que presenta una historia real sobre emprender, administrar y reconstruirse cuando llega la crisis. El acto de lanzamiento será hoy a las 18:30 en la sede de El Lector (San Martín c/ Bruselas), con acceso libre y gratuito.

En este material, el autor busca compartir “lecciones de fe, carácter y emprendimiento para quienes sueñan, construyen o necesitan volver a empezar”, según detalla la portada.

A través de un comunicado desde el sello editorial señalaron que este libro plantea, en primer lugar, un mensaje claro y directo: sí es posible emprender y crecer, con recursos o sin ellos.

“A través de su experiencia, el autor demuestra que el inicio no depende de las condiciones perfectas, sino de la decisión de avanzar, construir y persistir”, agregaron.

El texto detalla además que el libro va más allá del entusiasmo inicial y pone el foco en la administración, un aspecto muchas veces ignorado. En este sentido, Esteche advierte que “no alcanza con ser un buen emprendedor si no se saben gestionar correctamente los recursos”.

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“El crecimiento sin control puede convertirse en el inicio de la caída”, advierte el autor, quien es licenciado en Matemáticas, empresario y conferencista con más de 19 años de trayectoria.

El peligro de la cima

“La obra también interpela a quienes ya han alcanzado el éxito. Con un enfoque poco habitual, aborda un tema clave: el peligro de la cima. Cuando una persona cree que ya está preparada para todo o se siente invencible, es cuando se vuelve más vulnerable”, añade el comunicado.

Comenta que el propio autor lo vivió en carne propia, por lo que esta experiencia hoy comparte como advertencia y aprendizaje para otros.

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“Cuando todo se derrumbó” también ofrecerá a los lectores un mensaje profundo para los momentos de crisis. “Las pruebas no son el final, sino el proceso que forma el carácter. Desde una mirada realista pero esperanzadora, la obra invita a comprender que es en la caída donde se construyen las bases más sólidas para volver a levantarse”, remarca el comunicado.