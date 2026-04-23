Abren convocatoria para el concurso de poesía “Voces del Nautilus” dirigido a autores nacionales

Desde el pasado 20 de marzo y hasta el próximo 23 de mayo de 2026, escritores paraguayos mayores de 25 años podrán postularse al concurso nacional de poesía “Voces del Nautilus”.

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Organizado por el sello Ediciones del Nautilus en Asunción, este certamen busca incentivar la producción de piezas originales y ofrecer una plataforma de difusión para autores que buscan un espacio en la escena cultural local.

La participación está sujeta a la presentación de un poema inédito de autoría propia, escrito en lengua castellana. En cuanto a las especificaciones técnicas de las obras, la organización ha estipulado una extensión mínima de 20 versos y un máximo de 40.

Esta convocatoria se alinea con los objetivos institucionales de la editorial de promover el desarrollo de las letras y generar canales de visibilidad para creadores que contribuyan al acervo literario paraguayo.

El proceso de recepción de los materiales se realiza exclusivamente de forma digital. Los interesados deben remitir sus poemas a la dirección de correo electrónico nautilus.poesia7000@gmail.com. A través de este mismo canal, los postulantes pueden solicitar las bases y condiciones detalladas, así como aclarar dudas adicionales sobre el proceso de selección y los criterios de evaluación que regirán este encuentro dedicado a la creación poética.