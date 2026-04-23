Estas serán las actividades de Paraguay en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires comienza hoy y se extenderá hasta el próximo 11 de mayo en el Predio Ferial de La Rural. Paraguay estará presente en esta edición número 50 del evento, organizado por la Fundación El Libro, en el stand 1705 del Pabellón Amarillo.

Lea más: Día del Libro: estas son las actividades que se preparan para celebrar esta fecha

Aproximadamente 3500 ejemplares de libros paraguayos integran este espacio, buscando ofrecer literatura, homenajes y reflexión bilingüe.

La delegación paraguaya se hará presente en la capital argentina a partir de una organización conjunta entre la Secretaría Nacional de Cultura, el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro (Conalib), con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Paraguay en Argentina, además del acompañamiento de la empresa Nuestra Señora de la Asunción.

El próximo 2 de mayo se celebrará el Día de Paraguay dentro de la feria. El acto oficial se realizará a las 17:30 en la sala Carlos Gorostiza y contará con la presencia de Humberto López La Bella, director general de gabinete de la Secretaría Nacional de Cultura; los escritores Juan Ramírez Biedermann y Milton Siegfried, quienes obtuvieron la mención de honor del Premio Nacional de Literatura 2025; y la presentación bilingüe de Lilian Aliente.

También el 2 de mayo, de 16:00 a 17:00 en la sala Rodolfo Walsh, se celebrará el “Centenario de dos grandes poetas: Elvio Romero y Eliza Wiezell”. El acto estará a cargo de Lourdes Espínola y Ariel Romero, hijos de los autores homenajeados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El 3 de mayo, a partir de las 17:30 en la sala Alejandra Pizarnik, se realizará el conversatorio “Las formas del silencio: Escribir bajo censura”. Estará a cargo del poeta Mbya Guaraní Brígido Bogado y la investigadora Ladislaa Alcaraz.

“Nuevas voces de la Literatura paraguaya” se denomina el panel que se realizará el 8 de mayo, a partir de las 19:00, en la sala Rodolfo Walsh. Del mismo serán parte Santiago Filártiga, Liz Haedo, Damián Cabrera y Christian Kent.

Para el domingo 10 de mayo está previsto un homenaje al guionista y escritor paraguayo Robin Wood, considerado el máximo exponente de la historieta paraguaya. Será a las 19:00 en la sala Carlos Gorostiza.

Este homenaje contará con la participación de la embajadora de Paraguay en Argentina, Helena Felip, y del reconocido autor Roberto Goiriz. Ambos abordarán la trascendencia de su obra y su impacto cultural.