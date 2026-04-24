Literatura
24 de abril de 2026 - 16:49

Biblioteca Nacional extiende su horario y ofrecerá un nuevo capítulo de “Sábados de lectura”

La Biblioteca Nacional del Paraguay ofrecerá otra jornada de "Sábados de lectura", tras anunciar la ampliación de su horario de atención.
La Biblioteca Nacional del Paraguay ofrecerá otra jornada de "Sábados de lectura", tras anunciar la ampliación de su horario de atención.Wilfrido Benitez

La Biblioteca Nacional del Paraguay anunció un nuevo horario de atención, buscando brindar más oportunidades a la ciudadanía de acceder a sus colecciones. En este marco, mañana ofrecerá otra jornada de los “Sábados de lectura”.

Por Maripili Alonso

Aprovechando la celebración del Día Internacional del Libro, que se recordó este jueves 23 de abril, la Biblioteca Nacional del Paraguay anunció la implementación de un nuevo horario de atención.

El mismo será de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00. También abrirá sus puertas el último sábado de cada mes de 10:00 a 18:00.

El director de la Biblioteca Nacional, Marco Augusto Ferreira, señaló a través de un vídeo que esta medida obedece a los reclamos de la ciudadanía, principalmente a través de las redes sociales.

“Sabemos que vos investigador, que vos lector, vos estudiante realmente necesitabas este horario”, expresó. Destacó además que a la biblioteca llegan investigadores y visitantes de distintos países, así como paraguayos que necesitan acceder al libro.

La Biblioteca Nacional cuenta con un patio interno, invitando al público a disfrutar de sus instalaciones.
La Biblioteca Nacional cuenta con un patio interno, invitando al público a disfrutar de sus instalaciones.

Este sábado 25, la Biblioteca Nacional del Paraguay (De las Residentas 820 c/ Avda. Perú) ofrecerá el quinto capítulo de los “Sábados de lectura”, invitando al público a acercarse, tomar un libro y disfrutar del espacio.

A las 10:00 se realizará “Donde nacen los cuentos”, un espectáculo de cuentacuentos a cargo de Amelí Schneider, principalmente dirigido a niños y niñas. El acceso será libre y gratuito.