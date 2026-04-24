Biblioteca Nacional extiende su horario y ofrecerá un nuevo capítulo de “Sábados de lectura”

Aprovechando la celebración del Día Internacional del Libro, que se recordó este jueves 23 de abril, la Biblioteca Nacional del Paraguay anunció la implementación de un nuevo horario de atención.

El mismo será de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00. También abrirá sus puertas el último sábado de cada mes de 10:00 a 18:00.

El director de la Biblioteca Nacional, Marco Augusto Ferreira, señaló a través de un vídeo que esta medida obedece a los reclamos de la ciudadanía, principalmente a través de las redes sociales.

“Sabemos que vos investigador, que vos lector, vos estudiante realmente necesitabas este horario”, expresó. Destacó además que a la biblioteca llegan investigadores y visitantes de distintos países, así como paraguayos que necesitan acceder al libro.

Este sábado 25, la Biblioteca Nacional del Paraguay (De las Residentas 820 c/ Avda. Perú) ofrecerá el quinto capítulo de los “Sábados de lectura”, invitando al público a acercarse, tomar un libro y disfrutar del espacio.

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A las 10:00 se realizará “Donde nacen los cuentos”, un espectáculo de cuentacuentos a cargo de Amelí Schneider, principalmente dirigido a niños y niñas. El acceso será libre y gratuito.