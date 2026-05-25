Reediciones de “Las voces de la memoria” buscan acercar la música paraguaya a nuevas generaciones

El lanzamiento de las reediciones de los tomos I y II de Las voces de la memoria. Historias de canciones populares del Paraguay se realizará este martes 26 de mayo, a las 19:00, en el auditorio de la Biblioteca del Congreso Nacional, ubicado sobre Río Ypané y Río Aquidabán, en la Costanera de Asunción.

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La velada incluirá además interpretaciones en vivo de algunas de las canciones recopiladas en los libros, a cargo de Juan Cancio Barreto, Marcos Brizuela, Lizza Bogado y Digno Acuña junto a su conjunto.

La actividad servirá además para redescubrir el trabajo de investigación realizado por Mario Rubén Álvarez a partir de entrevistas, relatos orales y testimonios de compositores, intérpretes y personas cercanas a las obras.

El primer tomo tiene sus raíces en las crónicas publicadas durante años en la sección Memoria viva del Correo Semanal del diario Última Hora. Allí, Álvarez reunió relatos sobre cómo nacieron muchas de las polcas y guaranias más conocidas del repertorio paraguayo, construyendo un mapa emocional atravesado por el amor, la nostalgia, la guerra, la esperanza y la identidad cultural. El libro plantea además una recuperación de la memoria oral como forma de preservar historias que podrían perderse con el tiempo.

Por su parte, el segundo tomo continúa esa exploración del cancionero popular paraguayo, ampliando el universo de voces y relatos vinculados a composiciones que forman parte de la memoria colectiva. A través de estas páginas, el lector vuelve a encontrarse con los contextos, emociones y vivencias que dieron origen a canciones profundamente arraigadas en la cultura nacional.

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Además de su valor documental, ambos libros están dirigidos especialmente a las nuevas generaciones, con la intención de acercarlas a las raíces de la música paraguaya y a las historias humanas detrás de cada creación artística.

Mario Rubén Álvarez, nacido en Potrero Yvaté en 1954, es periodista, poeta e investigador. A lo largo de su trayectoria se desempeñó en radio, prensa escrita y docencia, consolidándose como una de las voces más importantes en el estudio y difusión de la cultura popular paraguaya.