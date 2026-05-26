FIL Asunción 2026: Daniel H. Wilson encabeza la lista de invitados internacionales

La Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción 2026 abrirá sus puertas en el Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia esq. Charles de Gaulle) con más de 200 actividades, 112 stands y 62 expositores, consolidándose nuevamente como el principal encuentro editorial y cultural del país.

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La décima edición del evento contará además con una nutrida presencia de invitados internacionales provenientes de Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Costa Rica.

Daniel H. Wilson y la ciencia ficción

Uno de los nombres más destacados de esta edición será el escritor estadounidense Daniel H. Wilson, autor de novelas como “Robopocalypse”, “The Clockwork Dynasty” y “The Andromeda Evolution”.

El autor, que además posee un doctorado en Robótica por la Universidad Carnegie Mellon, llegará a la FIL con una agenda de actividades centradas en la relación entre ciencia y ficción.

Wilson presentará la charla “Science Fiction Destroys The World… Science Builds it!” el jueves 4 de junio, a las 19:00, en el stand de la Embajada de Estados Unidos y el CCPA. La actividad se repetirá el viernes 5 de junio, a las 15:00, en el auditorio George Washington Conference Room. Ambas serán en inglés con interpretación.

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El sábado 6 de junio, a las 18:00, el autor participará además de una lectura de su más reciente novela, The Hole in the Sky, también en el stand de la Embajada estadounidense. La obra, publicada en 2025, aborda un evento de contacto extraterrestre en una reserva Cherokee de Oklahoma y ya cuenta con una futura adaptación cinematográfica impulsada por Netflix.

Literatura fantástica y paranormal desde Costa Rica

La escritora costarricense Sussy Carballo Herrera llegará a Paraguay con propuestas orientadas tanto al público juvenil como a lectores de literatura fantástica y paranormal. Entre sus obras figuran “La cazadora de espantos”, “Cazadora de Historias Paranormales” y “Daniela, el renacer de la vampiresa”, publicada en Paraguay por Servilibro.

Su agenda comenzará el lunes 1 de junio, de 9:00 a 9:50, con un encuentro dirigido a estudiantes sobre el libro Cuentos de la Abuelita, en el auditorio María Elena Sachero.

Posteriormente, el miércoles 3 de junio, a las 14:00, se realizará la presentación de dicho libro, nuevamente en el auditorio María Elena Sachero. Finalmente, el jueves 4 de junio, a las 20:00, Carballo participará de un encuentro junto a integrantes de Biblioteca Secreta para conversar sobre su libro Daniela, en el George Washington Conference Room.

Historia, memoria y pensamiento regional

La programación de la FIL también dará un espacio importante a investigadores y especialistas en historia paraguaya y latinoamericana.

La historiadora argentina Liliana M. Brezzo participará el martes 2 de junio, a las 20:00, del conversatorio “Josefina Plá y la cultura paraguaya”, junto a Laura Mesa y Guido Rodríguez Alcalá, en el auditorio Elvio Romero.

Además, el jueves 4 de junio, a las 19:00, presentará el libro “Cautivados por el pasado. Historiadores y escrituras de la historia en el Paraguay”, junto a Ricardo Scavone Yegros y Guido Rodríguez Alcalá. Su agenda cerrará el sábado 6 de junio, a las 19:00, con la presentación de “Juan E. O’Leary diplomático. Apuntes diarios en Europa (1936-1937)“.

También desde Argentina llegará la investigadora Magdalena López, especialista en estudios sociales sobre Paraguay e integrante del CONICET. El sábado 30 de mayo, a las 20:00, presentará el libro "Menuda moneda: tensiones y resistencia en torno a la emisión de billetes y monedas en el Paraguay de Carlos A. López", en el George Washington Conference Room.

Educación intercultural y literatura latinoamericana

El investigador chileno Víctor Adrián Díaz Esteves, doctor en Educación y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, participará el sábado 30 de mayo, a las 19:00, de la presentación de su libro “Educación Intercultural y Políticas Públicas en América Latina”, en el auditorio María Elena Sachero.

Desde Uruguay llegará el escritor Pedro César Peña Guelbenzu, reconocido por sus obras narrativas y de literatura infantil. El miércoles 3 de junio, a las 20:00, participará de la actividad “La novela negra: un viaje al interior del Sur”, en el auditorio Elvio Romero.

La autora colombiana Paula Ramírez Echeverri, enfocada en literatura infantil y juvenil, presentará el viernes 29 de mayo, a las 18:00, su libro “Teléfono roto y otras historias de colegio”, en el George Washington Conference Room.

El taller “Sui Géneris” y la presencia argentina

La delegación argentina incluirá además a los escritores Luis Fernando Polo, Norma Guntren y Augusto Abelenda, integrantes del taller literario “Sui Géneris”.

Los tres participarán el sábado 6 de junio, a las 17:00, de una presentación en el auditorio Elvio Romero, donde compartirán avances del libro “Perdidos”, actualmente en elaboración, además de presentar la novela José Hernández. Una punción de tinta, de Norma Guntren.

Una feria con más de 200 actividades

La FIL Asunción 2026 se desarrollará del 28 de mayo al 7 de junio en el Centro de Convenciones Mariscal. La feria abrirá de lunes a jueves de 9:00 a 21:00, viernes y sábados de 9:00 a 22:00 y domingos de 11:00 a 21:00.

La décima edición contará con más de 112 stands, 62 expositores y una programación diversa orientada a lectores, estudiantes, investigadores y público general.