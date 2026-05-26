La OSIC comienza su ciclo “Música en los Palacios” en el Espacio Cultural Staudt

La cita será este miércoles 27 de mayo, a partir de las 20:00, en el Espacio Cultural Staudt (Mariscal Estigarribia e Iturbe). El acceso será libre y gratuito.

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Bajo el título “Arpa, vientos y cuerdas de la OSIC”, el concierto marcará el inicio oficial de una nueva temporada de “Música en los Palacios de Asunción”, una de las iniciativas de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, orientada a revitalizar edificios históricos a través de experiencias musicales abiertas al público.

La velada estará centrada en el repertorio camerístico universal, con obras de compositores fundamentales como Johann Sebastian Bach y Edvard Grieg, entre otros autores clásicos.

En esta edición, además, la propuesta tendrá un rasgo distintivo: las agrupaciones interpretarán las obras sin dirección orquestal en escena, apostando a una dinámica más íntima y cercana al espíritu de la música de cámara, donde el diálogo entre los intérpretes adquiere un protagonismo central.

El concierto contará con la participación del arpista Alexander Da Silva, la flautista Adriana Aquino, el oboísta Edgard Santander, la clarinetista Sara Aquino y la fagotista Dámaris Rodríguez, junto a la sección de cuerdas de la OSIC encabezada por el concertino César Flecha.

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Desde hace varios años, el ciclo “Música en los Palacios de Asunción” propone una conexión entre la música académica y el patrimonio arquitectónico de la ciudad, llevando conciertos a espacios de valor histórico y simbólico del centro capitalino.