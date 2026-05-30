‘Portuguarañol’: autores de Pedro Juan Caballero lanzan libro sobre el trilingüismo fronterizo

En el marco de la Feria Internacional del Libro que se celebra en Asunción, este domingo 31 de mayo a las 20:00 horas, se realizará el lanzamiento del libro titulado BocaBulario-Historias sobre el portuguarañol fronterizo, una coautoría entre la periodista y abogada Zulia Giménez González y el también periodista y artista plástico José Quevedo Allende.

La obra abarca 45 historias protagonizadas por personajes creados por los autores en las que los mismos utilizan expresiones en las que se da la “mistura” (mezcla) entre el portugués brasileño, el guaraní y el español, una marca registrada de los que habitan la ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil.

“En el libro que tiene aproximadamente 90 páginas, plasmamos el portuguarañol mediante personajes que creamos; es un material para divertirse y aprender”, indicó José Quevedo.

El autor detalló que, además de las historias, el libro, en cuya tapa se aprecia una obra del destacado artista plástico Julio César Álvarez, incluye diez ilustraciones hechas por la artista de origen pedrojuanino Karina Lailla.

Más que un idioma, un reflejo cultural

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, el español, el guaraní y el portugués, conviven en perfecta armonía; esta singularidad sociolingüística que en el libro se denomina “portuguarañol”, no es solamente una herramienta de supervivencia comercial, sino la base misma de la identidad fronteriza.

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BocaBulario-Historias sobre el portuguarañol fronterizo fue editado por Editorial Ñe’ê Raity, a cargo de Desiree Esquivel; los responsables de la presentación y el prólogo son Andrés Colmán Gutiérrez y Estela Valdés.

Quevedo explicó que el libro estará en venta durante el acto de presentación en Asunción a un costo de G. 70.000 y otros eventos de lanzamiento se realizarán próximamente en la capital de Amambay y en la también fronteriza Ciudad del Este.

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