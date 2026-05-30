Premio Robin Wood abre convocatoria de autores paraguayos y del Mercosur para su tercera edición

La tercera edición del Premio Robin Wood, impulsado por Roberto Goiriz junto con la familia del escritor y guionista, además de Cómic Paraguay, fue presentada hoy en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Mariscal.

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Este certamen, que este año estará dividido en cuatro categorías, busca celebrar y mantener vivo el legado de Robin Wood, el guionista de célebres personajes de la historieta como Nippur de Lagash, Dago, D’Artagnan, Pepe Sánchez y otros.

Roberto Goiriz señaló que la idea de este premio comenzó a tomar fuerza tras el fallecimiento de Robin Wood, en el año 2021.

“La idea era mantener viva su memoria, seguir conociéndolo y, al mismo tiempo, rescatar su obra que es inmensa. Él escribió como 10.000 guiones, tiene como 90 personajes, ha publicado en muchos lugares del mundo y principalmente en Latinoamérica y Europa”, explicó.

Comentó que el primer paso fue establecer el 17 de octubre, fecha de su fallecimiento, como el Día de la Historieta en Paraguay.

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Goiriz sostuvo además que con este premio no solamente se busca reconocer a los nuevos valores de la historieta, sino también premiar la trayectoria de grandes autores del Mercosur. En las ediciones anteriores fueron reconocidos Nicodemus “Nico” Espinosa, Domingo “Cacho” Mandrafina, Eduardo Barreto y Ziraldo Alves Pinto.

Categorías, plazos y cómo participar

La convocatoria para esta tercera edición estará abierta a partir de este lunes 1 de junio y estará dividida en cuatro categorías:

Premio Nacional: dirigido a los autores paraguayos con una destacada trayectoria en la historieta.

Premio Internacional: dirigido a autores del Mercosur con una trayectoria destacada en la historieta.

Concurso Fundación Itaú para Autores Jóvenes: dirigido a jóvenes creadores del Mercosur.

Premio Caricatura/Ilustración: dirigido a cualquier artista de 18 años en adelante, residente en el Mercosur, profesional o aficionado

Las dos primeras categorías no requieren de postulación y la selección de los ganadores estará a cargo de un jurado especializado.

Para el Concurso Fundación Itaú de Autores Jóvenes podrán participar autores de historietas de 18 a 35 años que residan en países del Mercosur, con obras en castellano, portugués o guaraní.

Del Premio Caricatura/Ilustración podrán participar todas las personas interesadas, mayores de 18 años, y deberán realizar una caracterización de Robin Wood interactuando con uno de sus personajes.

Las obras se podrán presentar hasta el próximo 15 de septiembre y la premiación se llevará a cabo el 17 de octubre en el auditorio de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional.

El acto se hará en el marco de un evento que reunirá una muestra de dibujos de los autores premiados y seleccionados, charlas de formación y difusión del arte secuencial.

“Yo creo que de esta manera vamos consiguiendo un poco de atención, de parte de los participantes y de la gente en general, acerca de la obra de Robin, acerca de historieta, y poner los ojos también en el surgimiento de nuevos talentos”, remarcó Goiriz.

De Paraguay para el mundo

“Él era un hombre universal y su mirada estaba puesta en el mundo”, señaló Goiriz en relación a Robin Wood y afirmó que existen posibilidades de ir extendiendo el alcance de este premio.

Destacó que si bien el premio se inició de forma modesta, fue creciendo con el concurso para jóvenes autores. “Estamos muy satisfechos de la respuesta porque nos permitió ver el surgimiento de nuevos autores en Paraguay como Marcelo Carmona, que fue el gran ganador del concurso”, indicó.

Resaltó además que contaron con la participación de diversos autores de la región, otorgando menciones de honor a autores de Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay.

Las bases y condiciones del concurso, que cuenta con el apoyo de la Fundación Itaú y la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional, están disponibles en la fanpage del Premio Robin Wood en Facebook.