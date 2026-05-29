Literatura
29 de mayo de 2026 a la - 13:31

Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción 2026: consultá las actividades de este fin de semana

Hombre con cabello largo revisa un libro, otro con gafas observa, mientras una mujer y un hombre con computadora están presentes.
Varias novedades editoriales y ofertas se pueden encontrar en la FIL Asunción 2026, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Mariscal.Gentileza

La Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción 2026 ya está en marcha en el Centro de Convenciones Mariscal. Diversas actividades se preparan para este fin de semana, con acceso libre y gratuito.

Por ABC Color

La FIL Asunción ya está habilitada en el Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia y San Roque González de Santacruz), con una variada oferta de libros y de actividades para toda la familia.

Un total de 112 stands y 62 expositores son parte de esta edición del evento, organizado por la Cámara del Libro Asunción Paraguay (CLAP).

Estados Unidos de América es el país invitado de esta edición, en el marco de la iniciativa “Freedom 250″, conmemorando sus 250 años de independencia.

Bajo el lema “Más que libros, un gran encuentro”, la FIL Asunción ofrece a sus visitantes un variado programa de actividades como lanzamientos de libros, lectura de poemas, conciertos, charlas, homenajes y más.

La FIL Asunción se extenderá hasta el próximo 7 de junio. El horario de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 21:00, viernes y sábados de 9:00 a 22:00 y domingos de 11:00 a 21:00. El acceso es libre y gratuito.