Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción 2026: consultá todo el programa de actividades

La FIL Asunción sigue en marcha en el Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia y San Roque González de Santacruz), con una variada oferta de libros y de actividades para toda la familia.

Un total de 112 stands y 62 expositores son parte de esta edición del evento, organizado por la Cámara del Libro Asunción Paraguay (CLAP).

Estados Unidos de América es el país invitado de esta edición, en el marco de la iniciativa “Freedom 250″, conmemorando sus 250 años de independencia.

Bajo el lema “Más que libros, un gran encuentro”, la FIL Asunción ofrece a sus visitantes un variado programa de actividades como lanzamientos de libros, lectura de poemas, conciertos, charlas, homenajes y más.

La FIL Asunción se extenderá hasta el próximo domingo 7 de junio. El horario de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 21:00, viernes y sábados de 9:00 a 22:00 y domingos de 11:00 a 21:00. El acceso es libre y gratuito.