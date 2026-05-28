Con un llamado a fortalecer la lectura, quedó inaugurada la FIL Asunción 2026

Mientras los primeros visitantes recorrían los stands y comenzaban a participar de las actividades programadas para la jornada, autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático, escritores, editores y referentes culturales se reunieron en el auditorio George Washington Conference Room para el acto oficial de apertura de la décima edición de la feria.

Lea más: Qué ver en Asunción este fin de semana: obras, ballet y humor en la cartelera cultural

La ceremonia contó con palabras de Nery Peña, presidente de la Cámara del Libro Asunción Paraguay (CLAP), entidad organizadora del evento, y de Robert Alter, encargado de Negocios a.i. de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, país invitado de honor de esta edición.

Diez años construyendo un espacio para los libros

Durante su discurso, Peña destacó el significado de alcanzar la décima edición de la feria y el lugar que el evento ha logrado consolidar dentro del calendario cultural del país.

“Diez veces el Paraguay se ha sentado a conversar con un libro”, expresó. “Diez veces nos hemos juntado alrededor de los libros. Y eso no es poco en un país al que le han repetido, con paciencia de manual, que no lee”.

El titular de la CLAP recordó que la FIL es actualmente la única feria internacional del libro que se realiza en Paraguay y sostuvo que su continuidad durante una década representa un esfuerzo sostenido por acercar la lectura a la ciudadanía y fortalecer la presencia del país dentro del circuito internacional del libro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para Peña, el aniversario representa además un compromiso con las nuevas generaciones. En ese sentido, afirmó que estos diez años constituyen “un pacto sereno con la niñez y la juventud de nuestra querida tierra guaraní”.

El presidente de la Cámara del Libro también hizo referencia al lema de este año, “Más que libros, un gran encuentro”, señalando que la experiencia de la feria trasciende las actividades programadas. “Lo que de verdad me importa es lo que no se programa”, dijo al referirse a los encuentros espontáneos entre lectores, escritores y familias que suelen producirse en los pasillos del evento.

Asimismo, agradeció el acompañamiento de instituciones públicas, representantes culturales y de la Embajada de los Estados Unidos, país que participa por décimo año consecutivo en la feria.

Estados Unidos y la celebración de los 250 años de independencia

Por su parte, Robert Alter destacó la importancia de la lectura como herramienta de transformación y subrayó el significado especial que tiene para su país participar como invitado de honor en esta edición.

“Nos reúne algo que todos compartimos: el poder transformador de la lectura”, expresó al inicio de su intervención.

El diplomático recordó que Estados Unidos conmemora este año el 250° aniversario de su independencia mediante la iniciativa Freedom 250, una celebración que invita a reflexionar sobre valores como la libertad, los derechos individuales y la búsqueda de la felicidad.

Alter señaló además que esos principios continúan proyectándose hacia el futuro a través de la innovación, la ciencia y la tecnología, y consideró que la literatura constituye uno de los espacios privilegiados para explorar nuevas ideas y ampliar horizontes.

“La literatura ha sido siempre un espacio donde la imaginación y el conocimiento se encuentran”, afirmó.

Una feria con más de 200 actividades

Tras las intervenciones oficiales, la programación continuó con una presentación sobre la historia del libro paraguayo a cargo de la historiadora Ana Barreto Valinotti, seguida por una actuación del CCPA Jazz Quintet. También se realizó el tradicional corte de cinta inaugural y el recorrido por el predio ferial.

La FIL Asunción 2026 se desarrollará hasta el 7 de junio en el Centro de Convenciones del Mariscal, ubicado sobre J. Eulogio Estigarribia esquina Charles de Gaulle. La edición de este año reúne más de 112 stands, 62 expositores y cerca de 200 actividades que incluyen presentaciones de libros, conversatorios, propuestas infantiles, actividades académicas y expresiones artísticas para todo público.