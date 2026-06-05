Coleccionismo, nuevos lanzamientos y cortometrajes ofrece este viernes la FIL Asunción

La FIL Asunción 2026 entró en su recta final en el Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia y San Roque González de Santacruz) donde permanecerá habilitada hasta este domingo 7 de junio.

Tras las actividades dirigidas a los colegios, principalmente en horas de la mañana, la FIL Asunción albergará este viernes la charla “Leer para crecer”, en el auditorio Elvio Romero.

De la misma serán parte los escritores Melitta Santos, César Rolón, Verónica Abente, Milia Gayoso y María Eugenia Estigarribia.

A las 16:00, en el auditorio Elvio Romero, habrá una charla sobre los 60 años de cooperación del Cuerpo de Paz en Paraguay; mientras que en el George Washington Conference Room se realizará una sesión de honor de la Academia Literaria del Colegio San José.

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A las 18:00, en el auditorio María Elena Sachero, se podrá participar de una lectura comentada de “Yo El Supremo”, de Augusto Roa Bastos. La actividad estará a cargo del Arq. Aníbal Cardozo Ocampo.

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“US Mint: Manteniendo vivo el coleccionismo numismático” se denomina el encuentro que se tendrá a las 19:00, en el George Washington Conference Room de la feria.

Entre las novedades literarias se destaca “Algunas puertas nunca vuelven a cerrarse”, el nuevo libro conjunto de Ana Martini y Carlos Martini, presentado bajo el sello Criterio Ediciones.

La presentación será a las 21:00 en el auditorio Elvio Romero, con palabras de Bernardo Neri Farina y la musicalización de Mario Ferreiro.

También para este viernes está prevista la presentación del libro “Historias de la radio en Paraguay. Hechos y protagonistas”, de Eduardo Palacios. El acto será a las 21:00 en el auditorio María Elena Sachero, con palabras de Augusto Dos Santos y Juan Marcelo Cuenca.

A las 19:00, en el auditorio María Elena Sachero, también se tendrá la presentación del libro “La lingüística y nuestras prácticas discursivas”. El acto contará con la participación de la Dra. Valentina Canese, Delicia Villagra Batoux y María Gloria Pereira Turquín.

Los asistentes a la FIL Asunción también podrán participar este viernes de la presentación de cortos de cine poético y documental experimental, en el stand de Eclipsia.

A partir de las 20:00 se exhibirán “Video Haiku”, de Lucy Yegros, con fotografía de la cineasta Mónica Ismael. También se proyectará “1000 noches”, un documental experimental realizado por estudiantes de la Universidad del Pacífico.

La FIL Asunción estará abierta de 9:00 a 22:00, con acceso libre y gratuito.