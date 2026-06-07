La FIL Asunción 2026 se despide hoy premiando a Feliciano Acosta y Lita Pérez Cáceres

Este domingo se despide la Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción, con diferentes ofertas y actividades en el Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia y San Roque González de Santacruz). De 11:00 a 21:00 se podrá visitar este evento, con acceso libre y gratuito.

Para las 16:00, en el auditorio Elvio Romero, está prevista la presentación de un libro con la escritora Vero Abente. Seguidamente, a las 17:00, en este mismo auditorio se realizará el lanzamiento de “Depende de ti”, con Checa Scavone.

En el stand de Santillana habrá firmas de libros con varios autores. A las 16:00 estará Alicia Ávalos con “Arpita arpegios” y, a las 17:00, será el turno de Nelson Aguilera con “Karumbita va al Mundial”.

Para las 18:00 está previsto el acto de presentación del libro “Nueva narrativa paraguaya”, con la participación de Irina Ráfols, Carla Molinas, Juan Ramírez Biedermann y Sofía R. Fernández Casabianca. Será en el auditorio María Elena Sachero.

Paralelamente, en el auditorio Elvio Romero, se presentará el libro “Bajo la sombra del monstruo”, de Mercedes Reballo, con palabras de la Dra. Noelia Núñez.

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También se proyectará el documental “Kanana Holden, el soldado artista”, de Mónica Ismael, y habrá una charla del embajador Ricardo Scavone Yegros acerca de la Paz del Chaco.

En esta última jornada de la FIL Asunción además habrá un panel sobre Literatura Paraguaya en Buenos Aires y la reciente experiencia en la FILBA. Del mismo serán parte Milton Siegfried, Juan Ramírez Biedermann y Humberto López La Bella. El encuentro será a las 19:00 en el George Washington Conference Room.

Para las 20:00 está previsto el acto de clausura donde se otorgará el Premio Autor del Año a los escritores Feliciano Acosta y Lita Pérez Cáceres. Ambos recibirán obras especialmente realizadas por el artista argentino Mario Lange.

La FIL Asunción es organizada por la Cámara del Libro Asunción Paraguay (CLAP) y este año tiene como país invitado a Estados Unidos.