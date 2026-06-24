Presentarán edición bilingüe de “Satélites oscuros” de Josefina Plá

El acto tendrá lugar el jueves 25 de junio, a las 10:30, en el Espacio Biblioteca Las Sinsombrero del Centro Cultural de España en Asunción Juan de Salazar, ubicado sobre Herrera 834. El acceso será libre y gratuito.

Lea más: San Juan Lee propone una jornada de libros, autores y tradiciones en el CCEJS

La publicación fue impulsada por la Secretaría de Políticas Lingüísticas con el apoyo del Centro Cultural de España en Asunción y forma parte de las actividades que recuerdan el centenario de la llegada al país de Josefina Plá, una de las figuras más relevantes de la literatura y la promoción cultural paraguaya.

Nacida en las Islas Canarias, Plá llegó al Paraguay en 1926 junto a su esposo, el artista Julián de la Herrería. A partir de entonces desarrolló una extensa trayectoria intelectual y artística, convirtiéndose en una referencia fundamental para la literatura, las artes visuales, la investigación histórica y la gestión cultural del país.

La nueva edición de Satélites oscuros – Irũmi ypytũ reúne el texto original del poemario y su traducción al guaraní realizada por la escritora y poeta Susy Delgado. El volumen incluye además textos introductorios de Domingo Aguilera y Bernardo Neri Farina.

Según la SPL, esta publicación busca reconocer el legado de Josefina Plá y su aporte a la cultura paraguaya, al tiempo de acercar una de sus obras al público lector en las dos lenguas oficiales del país.