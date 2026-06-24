Literatura
24 de junio de 2026 a la - 17:55

Presentarán edición bilingüe de “Satélites oscuros” de Josefina Plá

Presentación del poemario "Satélites oscuros" de Josefina Plá en conmemoración de su legado literario, traducido al guaraní.
Portada del poemario de Josefina Plá traducido al guaraní, que será presentado este jueves 25.Gentileza

La Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) presentará el libro bilingüe Satélites oscuros – Irũmi ypytũ, poemario de Josefina Plá traducido al guaraní por Susy Delgado. La actividad se realizará en el marco de la conmemoración de los cien años de la llegada de la escritora al Paraguay.

Por ABC Color

El acto tendrá lugar el jueves 25 de junio, a las 10:30, en el Espacio Biblioteca Las Sinsombrero del Centro Cultural de España en Asunción Juan de Salazar, ubicado sobre Herrera 834. El acceso será libre y gratuito.

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La publicación fue impulsada por la Secretaría de Políticas Lingüísticas con el apoyo del Centro Cultural de España en Asunción y forma parte de las actividades que recuerdan el centenario de la llegada al país de Josefina Plá, una de las figuras más relevantes de la literatura y la promoción cultural paraguaya.

Nacida en las Islas Canarias, Plá llegó al Paraguay en 1926 junto a su esposo, el artista Julián de la Herrería. A partir de entonces desarrolló una extensa trayectoria intelectual y artística, convirtiéndose en una referencia fundamental para la literatura, las artes visuales, la investigación histórica y la gestión cultural del país.

Josefina Plá.
Josefina Plá.

La nueva edición de Satélites oscuros – Irũmi ypytũ reúne el texto original del poemario y su traducción al guaraní realizada por la escritora y poeta Susy Delgado. El volumen incluye además textos introductorios de Domingo Aguilera y Bernardo Neri Farina.

Según la SPL, esta publicación busca reconocer el legado de Josefina Plá y su aporte a la cultura paraguaya, al tiempo de acercar una de sus obras al público lector en las dos lenguas oficiales del país.