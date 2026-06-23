San Juan Lee propone una jornada de libros, autores y tradiciones en el CCEJS

San Juan Lee es el nombre de la propuesta organizada por la Biblioteca Las Sinsombrero del Centro Cultural de España Juan de Salazar (Herrera 834 casi Tacuary), que se realizará el jueves 25 de junio, de 17:00 a 21:00.

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La actividad será de acceso libre y gratuito y busca propiciar el encuentro entre lectores, escritores y la comunidad en torno a la literatura y las tradiciones culturales compartidas entre Paraguay y España.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día del Libro Paraguayo y las celebraciones de San Juan, con una programación que apunta a convertir la lectura en una experiencia colectiva y participativa. La jornada incluirá espacios de diálogo, actividades interactivas, propuestas gastronómicas y una feria de libros nuevos y usados.

Uno de los ejes centrales será la charla “Entre lectores y autores”, previsto para las 19:00 y moderado por AsuLee. Participarán los escritores Estela Asilvera, Panchi Galarce y Araceli Samudio, además de representantes de la Fundación Roa Bastos. Durante el encuentro compartirán experiencias relacionadas con sus trayectorias, los procesos de escritura y publicación, así como reflexiones sobre el libro y la lectura en Paraguay.

Desde las 17:00 también se desarrollará una feria de libros nuevos y usados, concebida como un espacio de intercambio entre lectores, editoriales, librerías y promotores de lectura.

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A esto se sumará la activación de LITERA-LAB, una propuesta interactiva que funcionará entre las 16:00 y las 21:00 en el espacio CreaLab, donde los asistentes podrán acceder a materiales audiovisuales y sonoros vinculados a publicaciones y contenidos literarios producidos por el Centro Cultural de España y la Red AECID.

La programación de LITERA-LAB incluirá las experiencias “Cuentos en Red”, “Ficciones Sonoras”, “Por roja tierra tibia” y “Soledades de Góngora”, que combinan narrativas, sonido y recursos audiovisuales para acercar distintas formas de creación y difusión literaria.

La jornada también incorporará la dimensión gastronómica de las fiestas de San Juan. Entre las 17:00 y las 21:00, Café Jopará Cocina Cultural ofrecerá un festival de comidas típicas paraguayas, con el objetivo de preservar y difundir las tradiciones culinarias asociadas a una de las celebraciones populares más arraigadas del país.

De esta manera, el CCEJS busca reunir a distintos públicos en un espacio de encuentro donde la literatura dialogue con otras expresiones culturales, promoviendo la participación comunitaria a través de la lectura, la memoria y las tradiciones compartidas.